Chord Gitar Pupus - Dewa 19, Kunci Dimainkan dari C: Baru Ku Sadari Cintaku Bertepuk Sebelah Tangan

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Pupus yang dipopulerkan oleh Dewa 19.

Lagu Pupus merupakan salah satu singel dalam album keenam Dewa 19 yang bertajuk Cintailah Dia.

Album tersebut dirilis pada tahun 2002 oleh label Aquarius Musikindo.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pupus - Dewa 19

[intro] C G/B Am F Em Dm

C G/B Am

aku tak mengerti apa yang kurasa

F Em Dm

rindu yang tak pernah begitu hebatnya

F G C F

aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu

F G Dm

meski kau takkan pernah tahu

C G/B Am

aku persembahkan hidupku untukmu

F Em Dm

telah ku relakan hatiku padamu

F G C F

namun kau masih bisu diam seribu bahasa

F G Dm

dan hati kecilku bicara

[chorus]

C G/B F

baru ku sadari

Em D G

cintaku bertepuk sebelah tangan

C G/B Am G F Fm

kau buat remuk seluruh hatiku

C G/B Am

semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku

F Em Dm

semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kaupun mau

F G C F

aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu

F G Dm

meski kau takkan pernah tahu

[chorus]

BACK TO REFF

[solo] C G/B Am G F Em Dm C

G F Em Am Dm A# G

[outro] C G/B Am F Em Dm [fadeout]

