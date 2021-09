Chord Gitar Bintang Di Surga - Peterpan, Dilengkapi Lirik: Bagai Bintang di Surga dan Seluruh Warna

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu dari Peterpan berjudul Bintang Di Surga.

Lagu Bintang Di Surga dibawakan oleh grup musik Tanah Air, Peterpan.

Kini grup musik Peterpan telah mengganti nama menjadi Noah dengan tiga anggota.

Diketahui lagu Bintang Di Surga dirilis pada 2004, lalu.

Musik dan lirik lagu tersebut dikerjakan oleh sang vokalis, Ariel.

Chord dan lirik lagu Bintang Di Surga - Peterpan:

[Intro] Em C G Bm (2x) [Verse 1] Em masih ku merasa angkuh C terbang kenanganku jauh G langit kan menangkapku Bm walau kan terjatuh Em dan bila semua tercipta C G hanya untuk ku merasakan semua yang tercipta Bm hampa hidup terasa [Interlude] Em C G Bm [Verse 2] Em lelah tatapku mencari C arti untukku membagi G menemani langkahku Bm namun tak berarti Em dan bila semua tercipta C G tanpa harus ku merasakan cinta yang tersisa Bm hampa hidup terasa [Chorus] C bagai bintang di surga G dan seluruh warna Bm dan kasih yang setia D dan cahaya nyata C oh bintang di surga G berikan cerita Bm dan kasih yang setia D dan cahaya nyata [Interlude] Em C G Bm [Verse 3] Em lelah tatapku mencari C arti untukku membagi G menemani langkahku Bm namun tak berarti Em dan bila semua tercipta C G tanpa harus ku merasakan cinta yang tersisa Bm hampa hidup terasa [Chorus] C bagai bintang di surga G dan seluruh warna Bm dan kasih yang setia D dan cahaya nyata C oh bintang di surga G berikan cerita Bm dan kasih yang setia D dan cahaya nyata

(Tribunnews.com)