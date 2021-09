Chord Lagu Yang Kumau - Gisella Anastasia, Kunci Gitar Dimulai dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul "Yang Kumau" yang dipopulerkan oleh Gisella Anastasia.

Lagu yang diciptakan oleh Melly Goeslaw ini resmi dirilis pada 2019 dan menjadi soundtrack film Rumput Tetangga.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Yang Kumau - Gisella Anastasia:

Intro: C Am F

C Am F



Hu... heeeemmm

C Am F



Seringnya ku berfikir sampai penat



C Am F



Tak jua kutemukan jalan keluarnya



Dm F



Jika memang bukan ini



G



sudah tamatkanlah



C Am F



Karenaku tak mau waktuku terbuang

F G



Jangan memaksakan ini



Em Am



Jika memang bukan yang ini



F G



Karena sesuatu yang peka



Em F G



Buat kita jadi masalah

[Reff :]



C F G



Yang kumau ada dirimu



Am F G



Tapi tak begini keadaannya



Dm G C C-Dm



Yang ku mau selalu denganmu



C F G



Jika Tuhan mau begini



Am F G



Rubahlah semua jadi yang kumau



Dm C



Karena ku ingin semua berjalan



F G G# A#



Seperti yang kumau

[Song:]

D# G# A# Cm G# A#



Fm Gm G# -A# G -A C

F G



Jangan memaksakan ini



Em Am



Jika memang bukan yang ini



F G



Karena sesuatu yang peka



Em F G



Buat kita jadi masalah

Back to Reff





C F G



Jika Tuhan mau begini



Am F G



Rubahlah semua jadi yang kumau



Dm C



Karena ku ingin semua berjalan



F G C



Seperti yang ku mau

