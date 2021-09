Chord Gitar Bukannya Aku Takut - Juliette: Ku Tak Peduli, Bila Ku Benar-benar Cinta Mati

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Bukannya Aku Takut yang dipopulerkan oleh Juliette.

Lagu Bukannya Aku Takut termuat dalam album Juliette yang bertajuk 'Lagi Terluka'.

Lagu ini banyak dicover oleh musisi-musisi terkenal seperti Ariel Noah dan Mulan Jameela.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bukannya Aku Takut - Juliette

Intro : C Am F C G C

Dm

ku tak peduli

G Em A

bila ku benar-benar cinta mati

Dm

ku tak peduli

G Dm

ku memang begini

G Em A

bila ku benar-benar cinta mati

Dm

ku tak peduli

G F

apa saja yang kuinginkan

Em G

kamu rela

Reff:

C Dm

bukannya aku takut

G F

akan kehilangan dirimu

Em Am

tapi aku takut

F G

kehilangan cintamu

C Dm

mungkin saja saat itu

G F

kau mempermainkan aku

Em Am

seakan kau bisa

A# G

membalas cintaku

Dm

kau tak kan mengerti

G Em A

yang selama ini kurasakan pasti

Dm

kau tak peduli

G F

bila saja yang kuinginkan

Em G

kamu rela

Kembali ke Reff

