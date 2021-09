Chord Gitar dan Lirik Lagu Terlambat-Adera: Andai Saja Waktu Itu Tak Ku Tunda

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Terlambat yang dinyanyikan oleh penyanyi pria Adera, lengkap dengan lirik dan video klipnya.

Adera merupakan anak dari penyanyi legendaris, Ebiet G. Ade.

Lagu Terlambat ini pertama kali dirilis pada tahun 2011.

Hingga artikel ini tayang, video klip Terlambat di YouTube ditonton lebih dari 7 juta kali.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kesepian - Dygta: Sempurnakan Hidupku dari Rapuhnya Jiwaku

Baca juga: Chord Tunjuk Satu Bintang - Sheila On 7: Akan Ku Ukir Satu Kisah Tentang Kita

Chord gitar dan lirik Terlambat - Adera:

Intro: C F C F Am Dm F G

C Dm G Dm

Andai saja waktu itu tak ku tunda

C D Em E7

Tuk ungkapkan isi hati kepadanya

Am D Am D

Mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku

F C/E Dm G

Oh tetapi kenyataan tak begitu

C Dm G Dm

Di saat ku mencoba merajut kata

C D Em E7

Dan berharap semua menjadi sempurna

Am D Am D

Tiba-tiba ada yang lain, yang mencuri hatinya

F C/E Dm G

Hilang sudah kesempatanku dengannya

Reff:

G C F C

Terlambat sudah semua kali ini

C - G/B - Am D G

Yang ku inginkan tak lagi sendiri

F C Dm C

Bila esok mentari sudah berganti

F C Dm

Kesempatan itu terbuka kembali

G C

Akan ku coba lagi

Intro: C F C F (2x)

C F Em F

Cukup sudah kesalahan kali ini

C D Em E7

Jangan sampai semua terulang kembali

Am D Am D

Keraguan dalam hatiku, harus ku buang jauh

F C/E Dm G

Bila ingin mendapatkan yang terbaik

G C F C

Terlambat sudah semua kali ini

C - G/B - Am D G

Yang ku inginkan tak lagi sendiri

F C Dm C

Bila esok mentari sudah berganti

F C Dm

Kesempatan itu terbuka kembali

G C

Akan ku coba lagi

G# Gm Cm

Pengalaman pahit yang ku jadikan pelajaran

Fm F G

Dalam hidup yang tak akan terlupakan

A# G# D# Gm Cm

Oh jangan menunda sesuatu untuk dikerjakan

Fm F G

Jangan tunda… jangan tunda

Intro: C F C F C F Am Dm F G A

Baca juga: Chord Gitar Lagu Cidro 2 - Happy Asmara: Durung Nganti Garing, Tatu Sing Ning Atiku

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Into the Thick of It! - The Backyardigans, Viral di TikTok

(Tribunnews.com)

Baca Chord Gitar lagu lainnya