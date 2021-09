Chord Gitar dan Lirik Lagu Percayalah - Raisa feat Afgan: Selamanya Kita akan Bersama

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Percayalah yang dibawakan Raisa feat Afgan dalam artikel berikut ini.

Percayalah dibawakan Raisa berduet dengan Afgan dan dirilis pada November 2015.

Baca juga: Chord Lagu Tak Seindah Cinta Yang Semestinya - Naff, Kunci Gitar Paling Mudah Dimainkan

Baca juga: Chord Gitar Lagu Does Your Mother Know - ABBA, Kunci Mudah Dimainkan untuk Pemula

Lagu ini merupakan singel kedua album ketiga Raisa, Handmade (2016).

Berikut Percayalah - Afgan feat Raisa:

[Intro]

D Bm G F#m Em F#



B G#m

Aku yang tak akan melepaskan

E Em

Kamu yang menggenggam hatiku

B G#m

Kita takkan mungkin terpisahkan

E Em A

Biarlah terjadi, apapun yang terjadi



D A/C# Bm

Hu uu.. Aku.. yang tak bisa melepaskan

G Gm

Kamu yang miliki hatiku..

C#m F# Bm

Woo oo.. Walau mungkin terlalu cepat

C

Bagi kita berdua

A

Untuk mengatakan



[Chorus]

D Bm

Selamanya kita akan bersama

G F#m

Melewati segalanya

Em Bm

Yang dapat pisahkan kita berdua

G

Selamanya kita akan bersama

F#m Em F#m

Takkan ada keraguan

G A

Kini dan nanti

D

Percayalah



[Intro]

D Bm G



D A/C# Bm

Aku.. yang tak bisa melepaskan

D G Gm C#m

Kamu yang menggenggam hatiku..

F# Bm

Walau mungkin terlalu cepat

C

Bagi kita berdua

A

Untuk mengatakan



[Chorus]

D Bm

Selamanya kita akan bersama

G F#m

Melewati segalanya

Em Bm

Yang dapat pisahkan kita berdua

G

Selamanya kita akan bersama

F#m Em F#m

Takkan ada keraguan

G A

Kini dan nanti

A# C D

Percayalah..

A# C D

Percayalah..



A# Gm

Hanya dirimu satu-satunya

A

tercipta untukku



[Chorus] [Overtone]

D# Cm

Ho wo.. Selamanya kita akan bersama

G# Gm

Takkan ada keraguan

G# A#

Kini dan nanti

D# A# C# Cm

Percayalah.. Huwo.. ho..

G# Gm

Takkan ada keraguan

G# A#

Kini dan nanti



G# Gm

Tak akan ada keraguan

G# A#

Dan kita memilih



D#

Percayalah.. Percayalah..



[Outro]

Cm G#-Gm-Fm D#

(Tribunnews.com)