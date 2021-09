Chord Lagu Tak Seindah Cinta Yang Semestinya - Naff, Kunci Gitar Paling Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Tak Seindah Cinta Yang Semestinya yang dipopulerkan oleh Naff.

Lagu berjudul Tak Seindah Cinta Yang Semestinya dirilis pada 2009.

Lagu ini termuat dalam album Naff bertajuk 'Senandung Hati dan Jiwa'.

Chord Gitar Lagu Tak Seindah Cinta Yang Semestinya - Naff

Intro : C D Em



*

C D Em

Aku mencintai mu ... Setulus hatiku ...

C D G

Aku menyayangimu ... Dengan sepenuh jiwaku ...



C D Em

Aku mengasihimu ... Sepanjang usiaku ...

C D G

Aku menginginkanmu ... Lebih, dari apa pun ...





Reff :



C D

Meski tak seindah yang kau mau...

Em

Tak sesempurna cinta, yang semestinya...

C D G

Namun aku mencintaimu... sungguh ... mencintaimu ...



Back to : *



C D

Begitu erat, begitu lekat..

Em Em

Perasaanku, kepadamu ...

C D

Tak bisa ku hentikan, tak mampu ku tepiskan ...



Interlude :



C Em

C D G



Back to : Reff



C D

Meski tak seindah yang kau mau...

Em

Tak sesempurna cinta, yang semestinya...

C D G D Em

Namun aku mencintaimu... sungguh ... mencintaimu ...

C D G

Namun aku mencintaimu... sungguh ... mencintaimu ...



C D Em

