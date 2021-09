Vicky Prasetyo Terkesima Ide Soegimitro, Libatkan Puluhan Artis dan Influencer Bikin Film Branding

TRIBUNNEWS.COM - Vicky Prasetyo terkesima dengan ide Soegimitro, pakar digital branding, yang berencana mengumpulkan artis dan influencer untuk membuat film branding.

Menurut dia, ide tersebut out of the box alias tak biasa.

"Mantap sih pokoknya mas Soegemitro, dia memang seorang pakar digital branding yang mempunyai konsep sangat bagus. Jadi memang idenya suka di luar dugaan orang pada umumnya, ucap Vicky.

Menurut Soegimitro, seiring berkembangnya dunia digital di Indonesia, maka dibutuhkan strategi yang baru dan kekinian dalam menjual produk.

Baca juga: Sinopsis Film Survivor, Kisah Kate Gagalkan Aksi Teroris, Tayang Malam Ini di Trans TV

Baca juga: Rekomendasi Film tentang Kesehatan Mental dalam Rangka Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia

Apalagi pemerintah terus mendorong para pelaku usaha, khususnya UMKM agar segera bertransformasi ke digital.

Itulah yang mendasari pakar digital branding Soegimitro mendirikan PT Zem Inovasi Digital.

Baca juga: Falcon Pictures Rilis Teaser Film KATA, Rizky Febian Akui Emosional Saat Rekaman Soundtracknya

Soegimitro ingin menjadikan perusahaan itu sebagai perantara dengan para influencer sekaligus sebagai perusahaan branding yang bisa menciptakan ide kreatif untuk klien.

Sejumlah artis yang dilibatkan Soegimitro, pakar digital branding, untuk membuat film branding.

Proyek yang ditangani Soegimitro yakni dari Agung Sedayu Group untuk PIK 2.

Ia mengumpulkan puluhan artis dan influencer berkolaborasi memainkan sebuah film branding mengenai kawasan di PIK 2, baik dari sisi properti maupun fasilitasnya.

Pada influencer itu disesuaikan dengan karakter fasilitas yang dibawakan oleh para personal brand influencer itu sendiri.

Baca juga: Indigo, Program Inkubasi dan Akselerasi Startup Milik Telkom Lakukan Rebranding