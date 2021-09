Chord Los Dol - Denny Caknan: Kok Tutup-tutupi, Nomere Mbok Ganti

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Los Dol dari Denny Caknan.

Los Dol - Denny Caknan

C D G -F#m Em

Los dol ndang lanjut lehmu whatsapp-an

Am B E

Cek paket datane yen entek tak tukokne

C D G-F#m Em

Tenan dik eling'O, yen mantan nakokno

Am B

Kabarmu tandane iku ora rindu

Em

Nanging kangen kringet bareng awakmu

[Intro]

Em Am

Tak gawe los dol, blas aku ra rewel

D G

Nyanding sliramu, sing angel di setel

Am D G -F#m Em

Tutuk-tutukno, chatingan karo wong liyo

Am B

Rapopo, aku ra gelo

[Int] B Am-C-B

Em Am

Kok tutup-tutupi, nomere mbok ganti

D G

Firasat ati, angel di apusi

Am D

Senajan mbok ganti tukang las

G -F#m Em

Bakul sayur lan tukang gas

Am B

Titeni, bakale ngerti

[Reff]

C D G -F#m Em

LOS DOL ndang lanjut lehmu whatsapp-an

Am B E

Cek paket datane yen entek tak tukokne

C D G-F#m Em

Tenan dik eling'O, yen mantan nakokno

Am B

Kabarmu tandane iku ora rindu

Em B

Nanging kangen kringet bareng awakmu

[Musik]

Am Em Am B Em E

Am EmC B Em B

Em Am

Kok tutup-tutupi nomere mbok ganti

D G

Firasat ati angel di apusi

Am D

Senajan mbok ganti tukang las

G F#m Em

Bakul sayur lan tukang gas

Am B

Titeni bakale ngerti

Kembali ke Reff 2x

Em B

Nanging kangen kringet bareng awakmu

Em

Nanging kangen kringet bareng awakmu

