Chord Gitar dan Lirik Lagu Cidro - Didi Kempot, Kunci C: Wes Sakmestine Ati Iki Nelongso

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Cidro yang dipopulerkan oleh mendiang Didi Kempot.

Kunci gitar lagu Cidro dapat diamainkan dari C.

Lagu ini bercerita tentang kisah cinta seseorang yang berakhir karena ingkar janji.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Cidro - Didi Kempot

Intro: C F G C Dm Am G

C F G C Fm C Fm G

Fm C G C G

[*]

C Em Am Em

Wes sakmestine ati iki nelongso

F G C

Wong sing tak tresnani mblenjani janji

Dm G C G Am

Opo ora Eling naliko semono

Dm G C

Kebak kembang wangi jeroning dada

[#]

C Em Am Em

Duh piye maneh iki pancen nasibku

F G C

Kudu nandang loro koyo mengkene

Dm G C G Am

Remuk ati iki yen eling janjine

Dm G C

Ora ngiro jebul lamis wae

Music:

Dm G C

[Reff]

Am Em

Gek opo salah awakku iki

F G C C-G

Koe nganti tega mblenjani janji

Am Em

Opo mergo kahanan uripku iki

F G

Mlarat bondo seje karo uripmu

F

Aku nelongso

C G Am

Mergo kebacut tresno

Dm G C

Ora ngiro saikine cidro

[Interlude] Am Em F G C

F G C G

[Kembali ke *, #, Reff]

Dm G C

Ora ngiro saiki koe cidro...

Baca juga: Chord Gitar Lagu Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk: Awak Dewe Tau Nduwe Bayangan

Baca juga: Chord Los Dol - Denny Caknan: Kok Tutup-tutupi, Nomere Mbok Ganti

(Tribunnews.com)

Simak berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu