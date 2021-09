Chord Gitar dan Lirik Lagu Kumau Dia - Andmesh: Apapun Rintangan yang Ku Ingin Bersama Dia

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord dan lirik lagu 'Kumau Dia' yang dipopulerkan oleh Andmesh Kamaleng.

Lagu ini merupakan single dari album Cinta Luar Biasa.

Lagu 'Kumau Dia' merupakan single milik Andmesh yang berhasil menjadi urutan kedua di Billboard Indonesia.

'Kumau Dia' ini bercerita tentang sebuah hubungan percintaan yang mengalami perbedaan.

Baik yang mencintai dengan berbeda Agama, keyakinan, maupun prinsip.

Berikut chord gitar lengkap beserta lirik lagu Kumau Dia-Andmesh.

Intro : C F G

ooo..wo..

C F G -Em F

(kumau dia..)

C Cmaj7

kuharap.. semua ini bukan

F

sekedar harapan

C Cmaj7

dan juga.. harapan ini bukan

F

sekedar khayalan..

Am G C

biarkan ku menjaganya sampai

F

berkerut dan putih rambutnya

F G Am

jadi saksi cintaku padanya

C

tak main-main hatiku

Bb F

apapun rintangan yang ku ingin

G

bersama dia..

Reff :

C

ku mau dia..

F G

tak mau yang lain

C F

hanya dia yang selalu ada

Am G

kala susah dan senangku..

C

ku mau dia..

F G

walau banyak perbedaan

C F

ku ingin dia bahagia

G

hanyalah denganku..

Int. C F G -Em F

(wooo.. wooo..)

C

biarkan ku menjaganya sampai

Cmaj7

berkerut dan putih rambutnya

F

jadi saksi cintaku padanya houuu..

Am C

tak main-main hatiku

Bb F

apapun rintangan yang ku ingin

G

bersama dia..

Reff :

C

ku mau dia..

F G

tak mau yang lain

C F

hanya dia yang selalu ada

Am G

kala susah dan senangku..

C

ku mau dia..

F G

walau banyak perbedaan

C F

ku ingin dia bahagia

G

hanyalah denganku..

Bb F G

bukan ku memaksa oh Tuhan

C

tapi ku cinta dia..

F Am G

(yang ku cinta hanya di..a)

C

ku mau dia..

F Am G

(yang ku mau hanya di..a)

Musik : Dm C Bb -F G

(hhaaa..)

Reff :

C

ku mau dia..

F G

hoo wooo..

C F G

dan hanyalah dia..

(Overtune)

D

ku mau dia..

G A

tak mau yang lain

D G

hanya dia yang selalu ada

Bm A

kala susah dan senangku..

D

ku mau dia..

G A

walau banyak perbedaan

D G

ku ingin dia bahagia

A

hanyalah denganku..

C G A

bukan ku memaksa oh Tuhan

D

tapi ku cinta dia..

G Bm A

(ku cinta dirinya...)

D

ku mau dia..

G Bm A

(ku mau dirinya...)

G

hanyaah dia..

D

Tuhan ku cinta dia..

(Tribunnews.com)