Chord Takkan Pernah Menyesal - Sheila On 7, Berhentilah Meratapi Keadaanku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Takkan Pernah Menyesal, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Takkan Pernah Menyesal ini termuat di album bertajuk 07 Des, album yang dirilis pada 2002 silam.

Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengharap pasangannya untuk tetap bersama apapun keadaannya.

Berikut chord Takkan Pernah Menyesal dari Sheila On 7

[Intro x2 :] Am C F



[Verse 1 :]

Am C F

Aku..tahu...

Am C F

Kisah ini terasa berat di pundakmu

Am C F

Aku..tahu...

Am C F

Karna begitu berat di bahuku

Am C F

Di bahuku.....

Am C F

Di bahuku.... ooo....



[Verse 2 :]

Am C F

Coba..sayang...

Am C F

Berhentilah meratapi keadaanku

Am C F

Jangan..pernah...

Am C F

menyerah pada keadaan busuk ini



[Reff :]



Am C F

Apapun yang akan terjadi

Am C F

Takkan pernah aku sesali

Am C F

Bila menjalani semua denganmu

Am C F

Bila mendalami semua denganmu



F

Aku........

Am C F

Takkan pernah menyesal....

Am C F

Takkan pernah menyesal....

Am C F

Takkan pernah menyesal....

Am C F

Takkan pernah menyesal....

