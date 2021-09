Kunci Gitar dan Lirik Lagu Wes Tatas - Happy Asmara: Kowe Sing Tak Eman-eman

TRIBUNNEWS.COM - Dalam artikel ini terdapat chord dan lirik dari lagu yang berjudul Wes Tatas.

Lagu yang dirilis pada November tahun 2020 ini dipopulerkan oleh Happy Asmara.

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Satru - Denny Caknan feat Happy Asmara: Tulung Percoyo Aku Sayang Awakmu

Baca juga: Chord Gitar At My Worst - Pink Sweat$, Kunci dari C: I Need Somebody Who Can Love At My Worst

Chord dan Lirik Lagu Wes Tatas - Happy Asmara

(Intro) C G Am..

F G C..

C G

Tak eleng-eleng mbiyen

Am

Tau ngomong opo

F G

Arep ngancani aku tekan

C

Pungkase umurku

Dm E

Nanging saikine

Am

Kowe ninggal janjine...

F

Ibarat banyu mili...

G

Wes tekan segoro

C G Am

Cubo dadi aku kuat po atimu..

F G C

Mesti kowe sambat ora kuat..

Dm E Am G

Aku uwes ora pengen lara...

F

Atiku wes tenang..

G

wes tak anggep ilang...

C G

layangan sing tatas...

Am Em

Tondo tresnoku wis pungkas

F C

Mabur duwur ngalang-alang..

Dm G

Yen nibo dadi kenangan..

C G

Kowe sing tak eman-eman..

Am Em

Ninggalke roso kelaran..

F C

Opo iki wes takdire..

Dm G

Aku ikhlas aku pasrah..

C

Wes tak ngalah..

(Int.) C G Am Em

F D Dm G

C G Am Em

F C Dm G C G

C G Am

Cubo dadi aku kuat po atimu..

F G C

Mesti kowe sambat ora kuat..

Dm E Am G

Aku uwes ora pengen lara...

F

Atiku wes tenang..

G

wes tak anggep ilang...

Video Klip

(Tribunnews.com/Nadya)

Berita lain terkait chord gitar.