Influencer Ini Sukses Kembangkan Klinik Kecantikan, Akui Sempat Pesimis Diawal Karier

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Influencer sekaligus dokter kecantikan dr. Marlina baru saja meresmikan klinik terbarunya Emglow Klinik di Bandung.

Sebelum sukses punya dua klinik, dr. Marlina sempat tak percaya diri berkarier sebagai dokter kecantikan di pulau Jawa.

Sebab terjebak di zona nyaman menjadi dokter kecantikan di Pasaman Barat, tanah kelahirannya, karena hanya satu-satunya.

"Saya kan dulu punya zona nyaman, saya dulu jadi dokter kecantikan di Kabupten terpencil di Pasaman Barat, pada saat itu zona nyaman saya karena saya the one and only," ujar dr. Marlina kepada awak media, Jumat (17/9/2021).

"Saya baru setahun merasakan kenyamanan semua orang berobat kecantikan ke saya, saya hrus ikut suami pindah ke Bekas," ucapnya.

Rasa pesimisnya hadir karena Marlina tak percaya diri saat kalau harus bersaing dengan dokter dan klinik kecantikan yang sudah menjamur di Bekasi dan Jakarta.

"Saya pesimis karena di pulau Jawa itu udah banyak klinik kecantikan yang bagus-bagus, dokternya juga oke-oke. Saya pesimis siapalah saya yang dari kabupaten terpencil," ungkapnya.

Namun hingga akhirnya ia bisa berjuang dengan mengawali karir di rumah sakit dan gemar membuat konten di sosial media, dr. Marlina pun langsung punya pasien langganan.

"Tahun 2016 saya pindah, dan suami saya ngasih kesempatan buat saya bekerja di rumah sakit, setelah itu saya ngonten di sosial media dan pasien saya pun melihat itu," ujar Marlina.

"Jadi setelah dua tahun kita di Bekasi karena meningkatnya animo pasien di Kota Bandung," katanya.

Tak hanya masyarakat biasa, artis-artis pun turut menjadi langganan dirinya untuk jalani perawatan. Salah satunya adalah Fitri Tropica yang turut hadir dalam peresmian Emglow di Bandung.

"Suatu saat aku tertarik ajak artis agar brandingnya jadi kuat dengan memiliki brand ambassador," ucap Marlina.

"Tapi alhamdulullah walaupun dua tahun ini kita belum menggunakan BA baru endorsment influencer," lanjutnya.