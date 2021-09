Chord Lagu Lebih Indah - Adera, Kunci Gitar Paling Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Lebih Indah yang dipopulerkan oleh Adera.

Penyanyi Adera merilis lagu berjudul Lebih Indah pada 2014 silam.

Chord Gitar Lagu Lebih Indah - Adera

Intro :

Dm...

.

Dm A

Saat ku tenggelam dalam sendu

Dm G

Waktupun enggan untuk berlalu

Bb Am Dm

Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku

Em A

Entah untuk siapapun itu

.

Dm A

Semakin ku lihat masa lalu

Bb Am

Semakin hatiku tak menentu

Gm Am Dm

Tetapi satu sinar terangi jiwaku

Em A

Saat ku melihat senyummu

.

Reff :

D F#m Bm Em

Dan kau hadir merubah segalanya

A F#m

Menjadi lebih indah

Bm Em

Kau bawa cintaku setinggi angkasa

A D

Membuatku merasa sempurna

F#m Bm Em

Dan membuatku utuh

A F#m

Tuk menjalani hidup

Bm Em

Berdua denganmu selama-lamanya

A

Kaulah yang terbaik untukku

.

Interlude : Dm A Dm A

.

.

Kembali Ke : Reff

.

Bb Am Dm

.... Ku percayakan

D# D

Seluruh hatiku padamu

Bb Am Dm

Kasihku satu janjiku

Em A

Kaulah yang terakhir bagiku

.

Reff:

D F#m Bm Em

Dan kau hadir merubah segalanya

A F#m

Menjadi lebih indah

Bm Em

Kau bawa cintaku setinggi angkasa

A D

Membuatku merasa sempurna

F#m Bm Em

Dan membuatku utuh

A F#m

Tuk menjalani hidup

Bm Em

Berdua denganmu selama-lamanya

A

Kaulah yang terbaik untukku

.

Interlude : Dm A Dm A

.

.

Bb Dm A

..... Kaulah yang terbaik untukku

.

Outro:

Dm A G

