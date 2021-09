Chord Waktu yang Tepat Untuk Berpisah - Sheila On 7, Sehangat Pelukan Hujan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Waktu yang Tepat untuk Berpisah, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Waktu yang Tepat untuk Berpisah ini termuat di album bertajuk 07 Des, album So7 yang dirilis pada 2002 silam.

Lagu Waktu yang Tepat untuk Berpisah ciptaan Erros ini berkisah tentang sebuah perpisahan.

Berikut chord Waktu yang Tepat untuk Berpisah

B Bm Dan bila kau harus pergi A Jauh dan takkan kembali B E Ku akan merelakanmu bila kau bahagia Bm A B Selamanya di sana walau tanpaku A Ku akan mengerti cinta Em dengan semua yang terjadi Dm B E Pastikan saja langkahmu tetap berarti Dm Bisakah aku tanpamu A sanggupkah aku tanpamu Chorus E Sehangat pelukan hujan Bm saat kau lambaikan tangan Em Tenang wajahmu berbisik Am D E Inilah waktu yang tepat 'tuk berpisah E Selembut belaian badai Em saat kau palingkan arah Dm Jejak langkahmu terbaca Am D E Inilah waktu yang tepat 'tuk berpisah A Ku akan pahami cinta Em Dengan apa yang terjadi Dm B E Pastikan saja mimpimu tetap berarti Interlude A E A E A Dm A Dm Aku tak pernah mengharap kau 'tuk kembali Em Saat kau temukan duniamu A Dm A Dm Aku tak pernah menunggu kau 'tuk kembali Em Saat bahagia mahkotamu B bila kedamaian s'limutmu jangan kau kembali Chorus E Sehangat pelukan hujan Bm saat kau lambaikan tangan Em Tenang wajahmu berbisik Am D E Inilah waktu yang tepat 'tuk berpisah E Selembut belaian badai Em saat kau palingkan arah Dm Jejak langkahmu terbaca Am D E Inilah waktu yang tepat 'tuk berpisah Outro Gm C B G A B -Gm C B G A Gm C B G A B -Gm C B G A B -Gm





(Tribunnews.com)