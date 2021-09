Film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings Tayang Hari Ini di Bioskop, Yuk Intip Ceritanya

Cuplikan film terbaru Marvel dan Disney Picture, Shang-Chi And The Legend of The Ten Rings

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Euforia bioskop yang kembali dibuka di Indonesia akan semakin terasa dengan hadirnya film Marvel Studios terbaru yakni Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings.

Film Shang-Chi tayang serentak hari ini di bioskop Indonesia.

Tribunnews.com berkesempatan untuk ikut premiere film tersebut sehari sebelumnya.

Ulasan ini akan membahas pengalaman menonton Shang-Chi tanpa membocorkan adegan dan memberikan spoiler.

Kesan pertama ketika menyaksikan Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings adalah seperti bukan menonton film Marvel.

Nampaknya jarang sekali ada film Marvel yang tayang di layar lebar menampilkan full action dalam konteks martial arts. Karena selama ini pertarungan Marvel didominasi baku tembak atau adu kekuatan super.

Sepanjang menyaksikan film ini, rasanya seperti melihat film kolosal Chinese yang dibuat lebih modern.

Pertarungan Shang-Chi dalam setiap scene action terlihat sangat nyaman disaksikan, terutama ketika pertarungannya dengan sang ayah.

Hal yang terkesan 'Chinese film banget' adalah ketika pertemuan ayah dan ibu Shang-Chi.