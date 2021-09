Chord Gitar dan Lirik Lagu Waktu yang Salah - Fiersa Besari ft Tantri, Kunci dari C

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Waktu Yang Salah dinyanyikan Fiersa Besari feat Tantri.

Lagu Waktu Yang Salah dirilis pada 2013

Waktu Yang Salah masuk dalam daftar lagu di album bertajuk Tempat Aku Pulang.

Lagu Waktu Yang Salah diciptakan sendiri oleh sang penyanyi, Fiersa Besari.

Lagu Waktu Yang Salah - Fiersa Besari feat Tantri. (Istimewa)

Chord gitar dan lirik lagu Waktu Yang Salah - Fiersa Besari feat Tantri

Intro: C..Dm..Em..G..

C Dm Em

Jangan tanyakan perasaanku

F Fm Em

Jika kau pun tak bisa beralih

A Dm-Em-Fm

Dari masa lalu yang menghantu i mu

Dm G

Karena sungguh ini tidak adil..

C Dm Em

Bukan maksudku menyakitimu

F Fm Em

Namun tak mudah tuk melupakan

A Dm-Em-Fm

Cerita panjang yang pernah aku la lu i

Dm G C

Tolong yakinkan saja raguku..

Reff:

F G

Pergi saja engkau pergi dariku

Em Am

Biar kubunuh perasaan untukmu

Dm G

Meski berat melangkah, hatiku

C Gm C7

Hanya tak siap terluka..

F G

Beri kisah kita sedikit waktu

Em Am

Semesta mengirim dirimu untukku

Dm G

Kita adalah rasa yang tepat

(C)

Di waktu yang salah..

Int. C..Dm..Em..G..

C Dm Em

Hidup memang sebuah pilihan

F Fm Em

Tapi hati bukan tuk dipilih ouwo

A Dm-Em-Fm

Bila hanya setengah dirimu hadir

Dm G C

Dan setengah lagi untuk dia..

Reff:

F G

Pergi saja engkau pergi dariku

Em Am

Biar kubunuh perasaan untukmu

Dm G

Meski berat melangkah, hatiku

C C7

Hanya tak siap terluka..

F G

Beri kisah kita sedikit waktu

Em Am

Semesta mengirim dirimu untukku

Dm G

Kita adalah rasa yang tepat

(C)

Di waktu yang salah..

Int. C..Dm..Em..

Am G F

Bukan ini yang kumau

Am G F

Lalu tuk apa kau datang..

Am G F

Rindu tak bisa diatur

Am G F

Kita tak pernah mengerti..

G (F)

Kau dan aku menyakitkan

Reff:

F G

Pergi saja engkau pergi dariku

Em Am

Biar kubunuh perasaan untukmu

Dm G

Meski berat melangkah, hatiku

C C7

Hanya tak siap terluka..oouho

F G

Beri kisah kita sedikit waktu

Em Am

Semesta mengirim dirimu untukku

Dm G

Kita adalah rasa yang tepat

F Em Dm

Di waktu yang salah..

G C

Di waktu yang salah..

