WeTV Original Little Mom Web Series Pertama Trending Nomor 1 di Youtube

WeTV Original Little Mom web series

TRIBUNNEWS.COM - WeTV Original Little Mom yang tayang perdana di platform streaming WeTV pada 10 September 2021 kembali mencetak rekor penayangannya. Pada platform Youtube, series ini adalah yang pertama trending nomor 1 selama lebih dari 48 jam pada penayangan episode perdananya. Sementara di Tiktok mencapai 1,5 miliar views dan juga masuk dalam jajaran trending topics di Twitter.

Sebelumnya, WeTV Original Little Mom juga berhasil masuk jajaran trending program WeTV di 19 negara berbeda sekaligus. Tak hanya itu, WeTV Original Little Mom juga mendapat nilaii 10/10 versi IMDB. Series yang dibintangi oleh sederet artis muda ternama Indonesia, seperti Natasha Wilona, Al Ghazali, Teuku Rassya dan Elina Joerg ini bahkan mencapai posisi trending #1 di Indonesia, Singapura, Brunei, Turki, Romania, dan Amerika. Selain itu, WeTV Original Little Mom juga trending di Belanda, Hongkong, dan Malaysia (#2), Inggris, Perancis dan Dubai (#3), Jerman dan Austria (#4), Swiss (#5), Kanada & Polandia (#7) dan Taiwan (#10).

Lesley Simpson, Country Head WeTV dan iflix Indonesia sekaligus sebagai Executive Producer WeTV Original Little Mom yakin konten-konten lokal Indonesia mampu menjadi tren budaya tersendiri. Sudah waktunya konten lokal Indonesia menjadi kiblat hiburan masyarakat Indonesia.

"Terbukti seperti saat ini, dengan masuknya WeTV Original Little Mom ke dalam jajaran trending di mancanegara, menunjukkan bahwa bila persiapkan dengan baik dan dengan dukungan platform yang tepat, maka kita mampu bersaing di pasar International", ungkap Lesley Simpson.

Lebih lanjut, Lesley Simpson juga memberikan apresiasi teradap semua cast dan tim produksi yang terlibat. “Para cast dan pendukung dan tim produksi telah totalitas dalam bekerja sehingga menghasilkan konten yang dinikmati oleh banyak orang. Ini adalah kebanggaan bagi WeTV dan juga menjadi motivasi bagi kami untuk senantiasa menghadirkan konten-konten menghibur dan berkualitas untuk penonton. Semoga selanjutnya akan lebih banyak lagi konten-konten lokal Indonesia yang trending secara global, tambah Lesley Simpson.

WeTV Original Little Mom memiliki daya tarik tidak hanya karena akting dari para pemain yang mencuri perhatian publik, namun juga dari segi cerita dan konflik yang diangkat, yang merupakan persoalan yang dekat dengan masyarakat sehari-hari.

Dengan menonton WeTV Original Little Mom, penonton akan diajak mengikuti lika-liku perjalanan Naura menghadapi kehamilan di luar nikah di usia remaja serta bagaimana ia tetap berjuang untuk menggapai cita-citanya. Di samping itu, cinta segitiganya dengan Keenan dan Yuda dan persaingannya dengan Celine akan menjadi bumbu kisah ini.

Sebagai aplikasi hiburan yang menyajikan konten-konten Asia yang menarik, WeTV menyajikan berbagai serial yang dapat disaksikan secara gratis. Penonton pun tidak perlu khawatir ketinggalan ragam tayang terbaik karena WeTV menayangkan serentak di seluruh dunia, mulai dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, hingga mancanegara.

Untuk menikmati tayangan lebih cepat, saat ini pelanggan baru dapat menerima promo harga VIP dan hanya perlu membayar biaya berlangganan sebesar Rp15.000 di bulan pertama untuk menjadi pelanggan VIP, harga yang ekonomis untuk menikmati ragam tontonan. Keunggulan lain termasuk penonton dapat kombar alias komen bareng melalui fitur flying comment, keunikan lain yang hanya ada di aplikasi WeTV. Berbagai kemudahan dan dukungan layanan yang maksimal dari WeTV membuat aplikasi ini menjadi populer di kalangan pencinta drama Asia.

Selain bisa dinikmati di desktop, WeTV juga bisa diunduh dari aplikasi mobile, baik itu pada perangkat Android (Google Play) atau iOS (App Store). Berbagai kemudahan dan dukungan layanan yang maksimal dari WeTV membuat aplikasi ini menjadi populer di kalangan pecinta drama Asia. Hal itu terlihat dari peringkat WeTV di Playstore berada pada #1 Top Free Apps dan #1 Top Grossing OTT Apps. Sementara di App Store, berada pada #1 Top OTT Apps di Desember 2020.

Untuk mengetahui program WeTV silakan akses www.wetv.vip