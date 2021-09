Chord Gitar Lagu Belum Siap Kehilangan - Stevan Pasaribu, Kunci dari C Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul "Belum Siap Kehilangan" yang dipopulerkan oleh Stevan Pasaribu.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Musica Studio's pada 7 Agustus 2020.

Hingga kini, Jumat (24/9/2021) video klip tersebut telah ditonton lebih dari 31 juta kali.

Lirik lagu ini menceritakan tentang seseorang yang telah kehilangan sosok yang sangat berpengaruh penting dalam kehidupannya, dan orang tersebut belum siap untuk menerimanya.

Chord dan Lirik Lagu Belum Siap Kehilangan - Stevan Pasaribu:

Intro:

C F G

-Am F

sewindu sudah

G C -G

ku tak mendengar suaramu

Am Dm

ku tak lagi lihat senyumanmu

G C

yang selalu menghiasi hariku

-Am F

sewindu sudah

G C -G

kau tak berada disisiku

Am Dm

kau menghilang dari pandanganku

G C

tak tahu kini kau dimana

Reff:

F

ternyata belum siap aku

G C -G Am

kehilangan dirimu

Dm C

belum sanggup untuk jauh darimu

F G

yang masih slalu ada dalam hatiku

F

sewindu sudah

G C -G

kau tak berada disisiku

Am Dm

kau menghilang dari pandanganku ooo

G C

tak tahu kini kau dimana hoo

Reff:

F

ternyata belum siap aku

G C -G Am

kehilangan dirimu

Dm C

belum sanggup untuk jauh darimu

F G

yang masih slalu ada dalam hatiku

-C F

Tuhan tolong mampukan aku

G C -G Am

tuk lupakan dirinya

Dm

semua cerita tentangnya

C

yang membuatku

F

selalu teringat akan cinta

G F

yang dulu hidupkanku

Musik:

F G C

ho ohoo.. huuu

F Dm G

hooo

Reff:Overtune

G# F#

ternyata belum siap diriku

G# C# -G# A#m

kehilangan dirimu

D#m C#

belum sanggup tuk jauh darimu

F# G#

yang masih slalu ada dalam hatiku

-C# F#

Tuhan tolong mampukan aku

G# C# G# A#m

tuk lupakan dirinya

D#m

semua cerita tentang dirinya

C#

yang membuatku

F#

selalu teringat akan cinta

A#m

yang dulu

F#

selalu teringat akan cinta

G# F# G# C#

yang dulu hidupkanku .....hmm

