Chord Gitar Widodari - Denny Caknan feat Guyon Waton: Sayang, Gondelono Atiku

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Widodari yang dipopulerkan oleh Denny Caknan feat Guyon Waton.

Lagu Widodari ciptaan dari Denny Caknan dan Nurbayan.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Denny Caknan pada 10 Juli 2021, lalu.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Widodari - Denny Caknan feat Guyon Waton

[Intro] : D G Em A

Dm G C

C G A

Tembangan sepele ku.

Dm F G

Tondo seneng marangmu.

Em Am G

Karna ku terpuruk sendiri dalam hampa .

F Dm G

Dan kau datang merubah cerita

C G A

Aku nemu widodari

Dm F G

Motomu kebak pelangi

Em Am G

Hadirmu dalam hidupku beriku warna

F Dm G

Dari kisah masalalu yang pernah terluka

F G Em A

Ku pernah terjatuh. ku pernah di tinggalkan

Dm G C

Pupus cerita tinggallah impian..

F G

Maha sempurna tuhan

Em A Dm

Kirimkan kau untuk ku kekasih yg tulus

G C

dan kisah kelam ku kini hilang terhapus ...

Reff :

F G Em

Sayang.. gondelono atiku..

A Dm

yen takdire gandeng

G C

yo bakale gandeng

F G

Tuhan terimakasih

Em A Dm

hadirkan penjaga hatiku

G (C)

Yang slalu setia menemaniku

[Interlude] : C -Em F Em

C -Em F G

F G Em A

Dm G C

F G Em A

Ku pernah terjatuh. ku pernah di tinggalkan

Dm G C

Pupus cerita tinggallah impian..

F G

Hoo Maha sempurna tuhan

Em A Dm

Kirimkan kau untuk ku kekasih yg tulus

G C

dan kisah kelam ku kini hilang terhapus ...

Back to Reff :

F G Em

Sayang.. gondelono atiku..

A Dm

yen takdire gandeng

G C

yo bakale gandeng

F G

Tuhan terimakasih

Em A Dm

hadirkan penjaga hatiku

G (C)

Yang slalu setia menemaniku

