Chord Gitar dan Lirik Lagu Mungkin Nanti - Peterpan: Dan Mungkin Bila Nanti

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu dari Peterpan berjudul Mungkin Nanti.

Lagu dengan judul Mungkin Nanti dipopulerkan oleh grup musik Tanah Air, Peterpan.

Kini grup musik Peterpan telah berganti nama NOAH dan beranggotakan tiga orang.

Diketahui lagu Mungkin Nanti dirilis, pada 2004, lalu.

Lagu tersebut diambil dari album Peterpan, Bintang di Surga.

Chord gitar dan lirik lagu Mungkin Nanti - Peterpan:

C Em Saatnya tuk berkata F C Mungkin yang terakhir kalinya C Em Sudahlah lepaskan semua F C Kuyakin inilah waktunya





[Chorus] G F Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi G F Mungkin saja rasa itu telah pergi..

[Reff] C

Dan mungkin bila nanti Em Kita kan bertemu lagi F Satu pintaku jangan G C Kau coba tanyakan kembali Em Rasa yang ku tinggal mati F Seperti hari kemarin G Saat semua disini...... [INTRO] C - Em - F - G C Em Dan bila hatimu terbangun F C Bangun dari mimpi-mimpimu C Em Membuka hatimu yg dulu F C Cerita saat bersamaku [back to chorus] [back to reff] 1x C Tak usah kau tanyakan lagi Em Simpan untuk sendiri F Semua sesal yang kau cari G Semua rasa yang kau beri...... [INTRO] C - Em - F - G





(Tribunnews.com)