Chord Itu Aku - Sheila On 7, Ribuan Hari Aku Menunggumu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Itu Aku, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Itu Aku ini termuat di album Pejantan Tangguh, dirilis pada 2004 silam.

Lagu ciptaan Eross Candra ini menjadi salah stau hits di album tersebut bersama lagu Pemuja Rahasia dan juga Pejantan Tangguh.

Berikut chord Itu Aku dari Sheila On 7

Intro: F C F C

.

C

Ribuan hari aku menunggumu

F

Jutaan lagu tercipta untukmu

Em F

Apakah kau akan terus begini

C

Masih adakah celah di hatimu

F

Yang masih bisa aku 'tuk singgahi

Em F

Cobalah aku kapan engkau mau

.

Reff:

C

Tahukah lagu yang kau suka

F

Tahukah bintang yang kau sapa

Em

Tahukah rumah yang kau tuju

F

Itu aku

.

C

Tahukah lagu yang kau suka

F

Tahukah bintang yang kau sapa

Em

Tahukah rumah yang kau tuju

F Bb C

Itu aaaku

.

C

Coba keluar di malam badai

F

Nyanyikan lagu yang kau suka

Em F

Maka kesejukan yang kau rasa

C

Coba keluar di terik siang

F

Ingatlah bintang yang kau sapa

Em F

Maka kehangatan yang kau rasa

.

Reff:

C

Tahukah lagu yang kau suka

F

Tahukah bintang yang kau sapa

Em

Tahukah rumah yang kau tuju

F

Itu aku..

C

Tahukah lagu yang kau suka

F

Tahukah bintang yang kau sapa

Em

Tahukah rumah yang kau tuju

F Bb C

Itu aaaku

F Em Dm G C Bm Am G

Percayalah itu aku

F Em Dm G C Bm Am G F G

Percayalah itu aku..

C Bm Am G F

Du dudu dudu dududu dudu dudu aah..

G

Itu aku..

C Bm Am G F

Du dudu dudu dududu dudu dudu aah..

G

Itu aku

.

Musik: C Bm Am G F G

Baca juga: Chord Pejantan Tangguh - Sheila On 7, Ajari Aku Tuk Jadi Pejantan Tangguh

Baca juga: Chord Menyelamatkanmu - Sheila On 7, Aku Perjuangkan Semua yang Kau Impikan

(Tribunnews.com)