Chord Pejantan Tangguh - Sheila On 7, Ajari Aku 'Tuk Jadi Pejantan Tangguh

Duta vokalis Band Sheila On 7 saat menghibur penggemarnya di Boshe CLub, Jalan By Pass Ngurah Rai, Badung, Kamis (11/2/2016). Grup band asal Jogjakarta ini membawakan 12 lagu hits seperti Pejantan Tangguh, Melompat Lebih Tinggi, Anugerah Terindah, Pria Kesepian, dan Sephia. TRIBUN BALI/RIZAL FANANY

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Pejantan Tangguh, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Pejantan Tangguh ini termuat di album bertajuk Pejantan Tangguh, dirilis pada 2004 silam.

Lagu ini menceritakan tentang keinginan seorang pria agar berubah menjadi kuat saat di hadapan wanita.

Berikut chord Pejantan Tangguh dari Sheila On 7

[Intro]

Em C B (2x)

Em D

Jantan, pejantan tangguh

B Em

Itu yang kuharap ada padaku

Em D

Agar, agar diriku

B Em

Bisa melumpuhkan tingkah liarmu

[Intro]

Em C B (2x)

Em D

Jangan, jangan siakan

B Em

Kehadiranku pada mimpimu

Em D

Kar'na hanya lewat mimpi

B

Aku bisa menjamahmu

Em

Juga memilikimu

[Chorus]

Em Am

Ajari aku 'tuk jadi pejantan tangguh

D

Mungkin terlalu lama

D

Aku t'lah bersembunyi

C D

Menatap matahari pun aku tak mampu

B Em

Udara malam pun terlalu menusuk langkahku

A

Di persembunyian aku menari,

Am B

Di persembunyian aku menyanyi,

Em

Pejantan tangguh,

[Intro]

Em C B (4x)

D G

Begitu banyak lagu yang tercipta untukmu

F# Em D

Hanya saja aku tak bisa

C B

Mengungkapnya kepadamu

Em

Na.. na.. na.. na..

[Chorus]

Em Am

Ajari aku 'tuk jadi pejantan tangguh

D

Mungkin terlalu lama

D

Aku t'lah bersembunyi

C D

Menatap matahari pun aku tak mampu

B Em

Udara malam pun terlalu menusuk langkahku

A

Di persembunyian aku menari,

Am B

Di persembunyian aku menyanyi,

Em

Pejantan tangguh,

[Intro]

Em C B (4x)

Em C B

Ajari aku 'tuk jadi pejantan tangguh

Em C B

Ajari aku 'tuk jadi pejantan tangguh

Em C B

Ajari aku 'tuk jadi pejantan tangguh

Em C B Em

Ajari aku 'tuk jadi pejantan tangguh

Baca juga: Chord Menyelamatkanmu - Sheila On 7, Aku Perjuangkan Semua yang Kau Impikan

Baca juga: Chord Untuk Perempuan - Sheila On 7, Sibukkan Harimu Jangan Pikirkanku

Baca juga: Chord Berhenti Berharap - Sheila On 7, Kenapa Ada Sang Hitam Bila Putih Menyenangkan

(Tribunnews.com)