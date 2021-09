Chord Menyelamatkanmu - Sheila On 7, Aku Perjuangkan Semua yang Kau Impikan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Menyelamatkanmu, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Menyelamatkanmu ini termuat di album 30 Hari Mencari Cinta, dirilis pada 2003 silam.

Lagu-lagu dlbum ini juga menjadi sountrack untuk film 30 Hari Mencari Cinta yang dibintangi oleh Nirina Zubir, Vino G. Bastian dan Luna Maya.

Berikut chord Menyelamatkanmu dari Sheila On 7

[Intro] A A - Bb Bb - A A - Bb - C - Bb Bb - A A A - Bb Bb - A A - Bb - C - Bb Dm Bb Kupertahankan hidup Dm C Karena aku ada Dm Bb Siap menjemputmu Dm C Dimana kau ada Dm Gm Beri tanda aku datang Dm A Menjemputmu, menjemputmu Dm Gm Beri tanda aku datang Dm A Menjemputmu, menjemputmu [Intro] A A - Bb Bb - A A - Bb - C - Bb Bb - A A A - Bb Bb - A A - Bb - C - Bb Dm Bb Dm C Aku perjuangkan semua yang kau impikan Dm Bb Dm C Aku kan redakan segala yang kau dendam F Bb Am Dm C Berteriak lantang aku selamatkan kau F Bb Am Dm C A Berteriak lantang aku selamatkan kau Dm Gm Beri tanda aku datang Dm A Menjemputmu, menjemputmu Dm Gm Beri tanda aku datang Dm A A Menjemputmu, menjemputmu, menjemputmu [Intro] A A - Bb Bb - A A - Bb - C - Bb Bb - A A A - Bb Bb - A A - Bb - C - Bb Dm





(Tribunnews.com)