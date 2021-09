Chord Pemuja Rahasia - Sheila On 7, Akulah Orang yang Akan Selalu Memujamu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Pemuja Rahasia, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Pemuja Rahasia ini termuat di album Pejantan Tangguh, dirilis pada 2004 silam.

Lagu ini berkisah tentang seorang pria yang mengagumi wanita namun pria tersebut tak bisa mengungkapkannya.

Berikut chord Pemuja Rahasia dari Sheila On 7

[Intro]

G D Em D C Bm Am D



[Verse 1]

G D

Kuawali hariku dengan mendoakanmu

Em D

Agar kau selalu sehat dan bahagia disana

C Bm

Sebelum kau melupakanku lebih jauh

Am D

Sebelum kau meninggalkanku lebih jauh



G D

Ku tak pernah berharap kaukan merindukan

Em D

Keberadaanku yang menyedihkan ini

C Bm

Kuhanya ingin bila kau melihatku kapanpun

Am D

Dimanapun hatimu kan berkata seperti ini



G D

Pria inilah yang jatuh hati padamu

Em D

Pria inilah yang kan s'lalu memujamu

C Bm

Aha,yeah, aha, yeah

Am

Begitu para rapper coba menghiburku



G D Em D C Bm Am D



[Verse 2]

G D

Akulah orang yang selalu menaruh bunga

Em D

Dan menuliskan cinta diatas meja kerjamu

C Bm

Akulah orang yang kan selalu mengawasimu

Am D

Menikmati indahmu dari sisi gelapku



G D

Dan biarkan aku jadi pemujamu

Em D

Jangan pernah hiraukan perasaan hatiku

C Bm

Tenanglah, tenang pujaan hatiku sayang

Am D

Aku takkan sampai hati bila menyentuhmu



[Chorus]

G D

Mungkin kau takkan pernah tahu

Em D C Bm Am D

Betapa mudahnya kau untuk dikagumi

G D

Mungkin kau takkan pernah sadar

Em D C Bm Am D

Betapa mudahnya kau untuk dicintai



G D Em D C Bm Am D G D Em D C Bm Am D



[Bridge]

G D Em D

Akulah orang yang akan selalu memujamu

C Bm Am D

Akulah orang yang akan selalu mengintaimu

G D Em D

Akulah orang yang akan selalu memujamu

C Bm Am D

Akulah orang yang akan selalu mengintaimu



[Chorus]

G D

Mungkin kau takkan pernah tahu

Em D C Bm Am D

Betapa mudahnya kau untuk dikagumi

G D

Mungkin kau takkan pernah sadar

Em D C Bm Am D

Betapa mudahnya kau untuk dicintai



[Outro]

G D Em

Karena hanya dengan perasaan rinduku yang dalam padamu

D C Bm

Kupertahankan hidup maka hanya dengan jejak-jejak hatimu



Am D

Ada artiku telesuri hidup ini

G D

Selamanya hanyaku bisa memujamu

Em D

Selamanya hanyaku bisa merindukanmu

C Bm Am D G

Huuu...huuuu...huuuu....huuu...huuu



