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Chord Gitar & Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J: I Will Always Be The One Who Pull You Up

Berikut chord gitar dan lirik lagu It's Only Me oleh Kaleb J, lagu ini berhasil mencapai 18 juta lebih penonton di YouTube.

zoom-inlihat foto Chord Gitar & Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J: I Will Always Be The One Who Pull You Up
Tangkapan Layar YouTube PASSION VIBE
Berikut chord gitar dan lirik lagu It's Only Me oleh Kaleb J, lagu ini berhasil mencapai 18 juta lebih penonton di YouTube. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu It's Only Me oleh Kaleb J.

Lagu It's Only Me berhasil mencapai 18 juta lebih penonton di YouTube.

Lagu ini dirilis tahun 2020 dan menjadi lagu viral di TikTok dan Instagram.

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Chord gitar It's Only Me:

[Intro]

B G#m E

[Verse]

B        G#m

Selama ini

                E

Ribuan hari kudekat denganmu

B                G#m              E

Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu

B                  E                      C#m        F#

Tanpa kau tahu perasaan ku padamu

E               D#m C#m

Sendiri ku berharap

                  D#m     F#                    B

Memberi kasih walau tak kembali

[Chorus]

G#m                                                   E
I maybe not yours and you're not mine

                         D#m D#                     G#m

But I’ll be there for you when you need me

                 E

It is only me

                          C#m

Believe me girl, it's only me

G#m                  F#

Yeah, it's only me!

B                     G#m                         E

I will always be the one who pull you up

D#                                               G#m

When everybody push you down

E

And it's only me

                       C#m

Believe me girl, it's only me!

             F#

Yeah it's only me

Ilustrasi pria sedang bermain gitar.
Ilustrasi pria sedang bermain gitar. (Shutterstock)

G#m F#m C#m F#

[Verse 2]

B         G#m                      E                            C#m

Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku

B                    G#m        E F#

Ku takkan acuhkan dirimu

D#m B         E

Tapi kuharap

                       C#m           F#

Suatu saat nanti kau tahu

E                   D#m

Sendiri ku berharap

E              D#m

Memberi kasih

         F#              B

walau tak kembali

[Chorus]

                       G#m                                E
I maybe not yours and you're not mine

                   F#m          D#                        G#m

But I’ll be there for you when you need me

                E

It is only me

                C#m

Believe me girl, it's only me

                 G#m F#

Yeah, it's only me!

B                        G#m                    E

I will always be the one who pull you up

                D#m         D#           G#m

When everybody push you down

                  E

And it's only me

                  C#m

Believe me girl, it's only me!

           F#          G

Yeah it's only me

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[Bridge]

                           D

Aku memang bukan

F                          Em D

Rasa yang kau mau

G                                     D

Namun ku kan slalu ada

Gm       A

Untukmu

D            Bm

.... Untukmu

(Tribunnews.com)

Penulis: Devi Rahma Syafira
Editor: bunga pradipta p
Sumber: TribunSolo.com
Tags
chord gitar
Its Only Me - Kaleb J
Chord Its Only Me - Kaleb J
Chord Gitar Its Only Me - Kaleb J
Kaleb J
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