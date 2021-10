Chord dan Lirik Lagu Diam Diam - Arsy Widianto feat Tiara Andini: Jangan Kau Salah Duga

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu Diam Diam yang dipopulerkan oleh Arsy Widianto feat Tiara Andini.

Video klip lagu ini diunggah pada akun YouTube Arsy Widianto pada 5 Februari 2021 lalu.

Chord dan Lirik Lagu Diam Diam - Arsy Widianto feat Tiara Andini

[Intro] F Fm G D Dm G

[Verse] C Dm awalnya ku tak tahu.. C Dm datangnya dari mana.. F G Em Am kau sapa dan sebut namaku D Bb -G firasatku berbeda.. C Dm sejak aku memandang.. C Dm hati rasa terguncang.. F G Em Am ku sapa dan sebut namamu D Bb -G kau tertunduk dan menghindar.. Reff: C Em F G jangan kau salah duga.. C Em Gm C aku sama.. F E Am D hanya tak ingin orang lain tau Dm G diam-diam ku telah jatuh cinta.. [Interlude] C Em Dm G C Em Dm G F G Em Am sering kali kita bersamaan D Bb G tak sengaja curi pandang.. Reff: C Em F G jangan kau salah duga.. C Em Gm C aku sama.. F E Am D hanya tak ingin orang lain tau Dm G ( C ) diam-diam ku telah jatuh cinta..





