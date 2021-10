Chord Mimpi Yang Hilang - Iklim: Kini Engkau Telah Pergi, Aku Sendiri Berteman Sunyi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan chord gitar Mimpi Yang Hilang dari Iklim.

Chord Gitar Mimpi Yang Hilang - Iklim

[Intro] Am G Am F Dm E

Am Dm G C

Dia yang mana yang datang merebut seri bunga cintamu

Am Dm G C

Dia yang mana yang mampu mengalihkan rasa setiamu

E C E

Tidak ku duga semua terjadi kau telah ingkar janji

Am Dm G C

Lidah siapa yang manis bermadu dulu mengukir janji

Am Dm G C

Sumpah siapa yang telah terucap dulu sehidup semati

E C

Lenyaplah sudah janji janji itu

E Am

Hilang terbawa di angin lalu

[Reff]

G F

Kini engkau telah pergi

E C

Aku sendiri berteman sunyi

G F E C

Semoga derita ini tak kan terjadi kedua kali

E F

Asaku terbang jauh melayang

E

Mimpi yang indah kini telah hilang

[Melodi] Am F Am F E

Am Dm Am E F Dm E

[Reff]

G F

Kini engkau telah pergi

E C

Aku sendiri berteman sunyi

G F E C

Semoga derita ini tak kan terjadi kedua kali

E F

Asaku terbang jauh melayang

E

Mimpi yang indah kini telah hilang

Am Dm G C

Hati siapa yang rela jatuh terkulai kerana cinta

Am Dm G C

Hati yang luka oh pedih di dalam dada Tiada obatnya

E C

Pasti nanti kau kan mengalami

E Am

Jangan tangisi cinta yang pergi

Baca juga: Chord Gitar Future Ghost - Weird Genius feat Violette Wautier: So Ill Hold You Extra Close

Baca juga: Chord Gitar Janji Suci - Yovie & Nuno, Kunci dari D: Dengarkanlah Wanita Pujaanku

Baca juga: Chord Lagu Risalah Hati - Dewa 19, Kunci Gitar Paling Mudah Dimainkan

(Tribunnews.com)

Lirik lagu dan chord gitar lainnya