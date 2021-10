Jin BTS Akan Nyanyikan OST Utama untuk K-Drama Terbaru Berjudul Jirisan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Member tertua BTS, Kim Seokjin (Jin) dikabarkan akan menyanyikan Original Soundtrack (OST) utama untuk K-Drama tvN mendatang yang berjudul Jirisan, Jumat (1/10/2021).

Meskipun ini bukan kali pertama Jin membawakan OST, tetapi kali ini dirinya membawakan lagu utama untuk drama tersebut.

Dikutip Tribunnews.com dari Koreaboo

Baca juga: Coldplay Rilis Video Musik My Univers, Single Kolaborasi Bersama BTS

Baca juga: Ini Film dan Drama Wi Ha Jun, Sang Detektif Kepolisian di Squid Game

Sampai saat ini perusahaan produksi belum mengumumkan kapan lagu yang akan dinyanyikan Jin dirilis.

Jirisan adalah K-Drama berskala besar yang cocok untuk merayakan ulang tahun ke-15 tvN.

Drama yang dibintangi oleh Ju Ji Hoon dan Jun Ji Hyun tersebut berlatar belakang pemandangan Gunung Jiri yang menjulang, di mana penjaga hutan dan karyawan lain dari Taman Nasional Jirisan mendaki melalui daerah gunung yang misterius dan belum dijelajahi, mencoba menyelamatkan para penyintas serta pendaki yang hilang.

Drama “Jirisan” akan menayangkan episode pertamanya pada 23 Oktober, pukul 19.00 WIB dan akan rutin tayang setiap Sabtu dan Minggu di jam yang sama.

Sebelumnya Jin juga sempat menyanyikan lagu berjudul “Even if I die, it’s You” bersama V untuk drama bertema sejarah dan aksi “Hwarang” pada 2016 lalu.

Tidak hanya mengisi OST, Jin juga memiliki beberapa lagu yang dia nyanyikan sendiri, seperti Epiphany, Tonight, Awake, Abyss, Moon, I Love You, Mom.

Selain bernyanyi, Jin juga disebut sebagai pecipta lagu, dalam album BTS dirinya sudah berkontribusi dalam menciptakan 6 lagu seperti Outro : Circle Room Cypher, Boyz With Fun, Love is Not Over, Awake, Moon, Stay dan dua lagu di luar album seperti Tonight dan Abyss.