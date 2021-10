Chord Pilihlah Aku - Sheila On 7: Sadarkah Kau Kusayangi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Pilihlah Aku, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Pilihlah Aku ini termuat di album Pejantan Tangguh, dirilis pada 2004 silam.

Lirik lagu Pilihlah Aku ini menceritakan tentang pengharapan seseorang kepada orang yang dicintainya agar dipilih untuk menjadi kekasihnya.

Berikut chord Pilihlah Aku dari Sheila On 7

Intro : F Em-Dm F Em-Dm F Em G F C

C F C E

Sadarkah kau kusayangi

C F C E

Sadarkah untukmu ‘ku bernyanyi

C F Em

Terbacakah niat tulus ini

Dm E F

Degup jantung kian terbisik

C F C- E

Kadang kata tak berarti

C F C -E

Kalo hanya kan sakiti

C F Em

Diam bukanlah “tak ingin”

Dm E F

Degup jantung kian terbisik

Dm E Am F

Tanda cinta yang bersemi

Reff .

G Am F C

Aku yang kan mencintaimu

G Am F C

Aku yang kan s’lalu mendampingimu

Am F C Dm F G

Bila bahagia yang akan kau tuju

Am F C Dm C E F

Bila butuh cahaya untuk menemanimu

F

Pilihlah aku

Intro : Em Dm Em Dm Em G F C

Reff .

G Am F C

Aku yang kan mencintaimu

G Am F C

Aku yang kan s’lalu mendampingimu

Am F C Dm F G

Bila bahagia yang akan kau tuju

Am F C Dm C E F

Bila butuh cahaya untuk menemanimu

F

Pilihlah aku

C F C E

Jangan sempatkan berlalu

C F C E

Kalo karyaku yang kau tunggu

C F Em

Jangan hanya aku yang tahu

Dm E F

Aku cinta padamu

Dm E F

Mohon warnai jiwaku

Dm E F

Maukah hidup bersamaku

(Tribunnews.com)