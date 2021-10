Chord Tak Kan Pernah Ada - Geisha, Kunci Gitar dari Em: Dia Memang hanya Dia, Ku Slalu Memikirkannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord lagu Takkan Pernah Ada oleh Geisha.

Tak Kan Pernah Ada dirilis oleh grup band Geisha pada 2009, lalu.

Lagu ini tergabung dalam album bertajuk Anugerah Terindah.

Video klip Tak Kan Pernah Ada diunggah di kanal YouTube Musica Studio's pada 21 Oktober 2009 dan telah ditonton lebih dari 5 juta kali.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Reckless - Madison Beer, Kunci Mudah Dimainkan untuk Pemula

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Heres Your Perfect-Jamie Miller: Give My Last Hello, Hope Its Worth It

Berikut chord gitar Tak Kan Pernah Ada dari Geisha:

[Intro]

Em G

[Verse]

G D

Dia memang hanya dia

Em

Ku slalu memikirkannya

Em

Tak pernah ada habisnya

G D

Benar dia benar hanya dia

Em

Ku slalu menginginkannya

Em

Belaian dari tangannya

C

Mungkin hanya dia

G

Harta yang paling terindah

Am

Di perjalanan hidupku

Am

Sejak derap denyut nadiku

C

Mungkin hanya dia

G

Indahnya sangat berbeda

Am D

Ku haus merindukannya

[Chorus]

G D

Ku ingin kau tahu isi hatiku

Em D

Kaulah yang terakhir dalam hidupku

C G

Tak ada yang lain hanya kamu

Am

Tak pernah ada takkan pernah ada

G D

Benar dia benar hanya dia

Em

Ku slalu menginginkannya

Em

Belaian dari tangannya

C

Mungkin hanya dia

G

indahnya sangat berbeda

Am

Ku haus merindukannya

[interlude]

G A D A E

G D

[Chorus]

G D

Ku ingin kau tahu isi hatiku

Em D

Kaulah yang terakhir dalam hidupku

C G

Tak ada yang lain hanya kamu

Am

Tak pernah ada takkan pernah ada

G D

Ku ingin kau selalu di fikiranku

Em D

Kau yang selalu larut dalam darahku

C G

Tak ada yang lain Hanya kamu

Am

Tak pernah ada takkan pernah ada

[Coda]

G A D A E

G A G

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu Ijinkan Aku Menyayangimu - Iwan Fals: Cinta yang Kupendam

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Diam Diam - Arsy Widianto feat Tiara Andini: Jangan Kau Salah Duga

Cari chord gitar lagu lainnya

(Tribunnews.com)