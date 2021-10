Chord Gitar Lagu Melepasmu - Drive, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Simk chord gitar dan lirik lagu Melepasmu dari Drive.

Lagu Melepasmu diciptakan oleh Anji yang dahulu merupakan vokalis grup band Drive.

Lagu Melepasmu resmi dirilis pertama kali pada tahun 2008, lalu.

Lagu ini berkisah tentang sepasang kekasih yang harus rela memutuskan hubungan mereka, meski mereka masih cinta satu sama lain.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Melepasmu - Drive:

[intro]

Am C-F

G-Am C-F 3x



G Dm

tak mungkin menyalahkan waktu

G F

tak mungkin menyalahkan keadaan

G Dm

kau datang di saat membutuhkanmu

G F

dari masalah hidupku bersamanya



reff:

G C G

semakin ku menyayangimu

Dm Am G

semakin ku harus melepasmu dari hidupku

C G Dm

tak ingin lukai hatimu lebih dari ini

Am G

kita tak mungkin trus bersama

Am C-F



G Dm

satu saat nanti kau kan dapatkan

G F

seorang yang akan dampingi hidupmu

G Dm

biarkan ini menjadi kenangan

G F G

dua hati yang tak pernah menyatu





[interlude]



Am G



C G Dm Am



[chorus]

C G

semakin ku menyayangimu

Dm Am G

semakin ku harus melepasmu dari hidupku

C G Dm

tak ingin lukai hatimu lebih dari ini

Am G

kita tak mungkin trus bersama

G# A#

maafkan aku yang membiarkanmu

G# A#

masuk ke dalam hidupku ini

Fm Gm G#

maafkan aku yang harus melepasmu

G

walau ku tak ingin



(*/OWW)



