Chord Gitar Ebiet G Ade - Titip Rindu Buat Ayah, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Titip Rindu Buat Ayah dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Ebiet G Ade.

Lagu Titip Rindu Buat Ayah milik Ebiet G. Ade dirilis pertama kali pada tahun 1999.

Titip Rindu Buat Ayah termasuk dalam album "Best of The Best" dari musisi legendaris Ebiet G Ade.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang begitu merindukan seorang ayah, dan ia ingin menyampaikannya melalui lagu.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Bahagia Bersamamu - Haico Van der Veken, Kunci dari C Mudah Dimainkan

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Jangan Pernah Berubah - Marcell: Oh Cintaku Kumau Tetap Kamu

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Titip Rindu Buat Ayah - Ebiet G. Ade:

G C G

Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa

D C G

Benturan dan hempasan terpahat di keningmu

D Am

Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras

D G C

Namun kau tetap tabah hm…

G C

Meski nafasmu kadang tersengal

Am D

Memikul beban yang makin sarat

G

Kau tetap bertahan

G C G

Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini

D C G

Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan

D Am

Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari

D G C

Kini kurus dan terbungkuk hm…

G C

Namun semangat tak pernah pudar

Am D

Meski langkahmu kadang gemetar

G

Kau tetap setia

C D G

Ayah, dalam hening sepi kurindu

C D G

Untuk menuai padi milik kita

Am D G

Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan

Am D G

Anakmu sekarang banyak menanggung beban

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Belum Siap Kehilangan - Stevan Pasaribu: Dari Kunci C

Baca juga: Chord Gitar Minyak Habih Samba Tak Lamak - David Iztambul dan Ovhi Firsty

Titip Rindu Buat Ayah - Ebiet G. Ade

(Tribunnews.com)

Berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu