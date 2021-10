Kunci Gitar Karena Wanita Ingin Dimengerti - Ada Band, Beserta Lirik Lagunya Berikut Ini

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Karena Wanita Ingin Dimengerti dinyanyikan oleh Grup Ada Band.

Lirik Lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti diciptakan oleh Donnie Sibarani dan Krishna Balagita.

Lagu ini dirilis pertama kali pada 30 Agustus 2012, dalam album Ada Band yang berjudul Romantic Rhapsody.

Lagu ini mencertakan tentang perasaan dan naluri wanita yang selalu ingin dimengerti oleh pasangannya ataupun oleh orang lain.

Chord dan Lirik Lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti - Ada Band:

Intro

Em C G D Em C G D

Verse

Em C G D

Lekuk indah hadirkan pesona

Em C G D

Kemuliaan bagi yang memandang

Em C G D Am B

Setiamu symbol keagungan khas perawan yang… kau miliki

Em C G D Em C G D

Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu

Em C G D Am

Lindungi dari sengat dunia yang mengancam

B Am B

Nodai sucinya lahirmu

Chorus

Em C G D

Karena wanita ingin dimengerti

Em C G D

Lewat tutur lembut dan laku agung

Em C G D

Karena wanita ingin dimengerti

Am B

Manjakan dia dengan kasih sayang

Verse

Em C G D

Ingin kuajak engkau menari

Em C G D

Bermandi hangat cahaya bulan

Em C G D Am B

Sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita

Chorus

Em C G D

Karena wanita ingin dimengerti

Em C G D

Lewat tutur lembut dan laku agung

Em C G D

Karena wanita ingin dimengerti

Am B

Manjakan dia dengan kasih sayang

Pre-Chorus

C D G F#m Em

Bintang terang itulah diri mu

C B Em

Janganlah redup dan mati

Am D G F#m Em Am B

Aku di belakangmu memeluk dan menjagamu

Interloud

Em C G D

Em C G D Em C G D A B

Chorus

Em C G D

Karena wanita ingin dimengerti

Em C G D

Lewat tutur lembut dan laku agung

Em C G D

Karena wanita ingin dimengerti

Am B

Manjakan dia dengan kasih sayang

Coda

Em C G D

(*/OWW)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul "Chord Kunci Gitar Karena Wanita Ingin Dimengerti Ada Band"

