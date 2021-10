Sinopsis ''Film Guimoon: The Lightless Door'' dan ''Assassins'', Tayang di Oktober

TRIBUNNEWS.COM - Para pecinta film misteri dan menegangkan, bulan Oktober 2021 ini, bisa jadi yang ditunggu-tunggu.

Sebab, di bulan tersebut, KlikFilm menayangkan film horor Guimoon: The Lightless Door sampai film dokumentar Assassins yang memceritakan kematian Kim Jong Nam, adik tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang melibatkan warga Indonesia.

Selain itu, banyak film-film lainnya yang akan hadir, seperti Fly Me Away, This is Not a Burial It's a Resurrection (Documenter), Lucky, The Killing Of Two Lovers, Slaxx.

Ada pula film The Man From Nowhere, Memories Of Murder, Mogul Mowgli, Pimp, Eun Ji, hingga film serial animasi Detective Conan dan masih banyak film lainnya.

Direktur KlikFilm, Frederica mengungkapkan, film-film asing yang hadir di bulan Oktober ini sangat beragam dan semua memiliki penggemar sendiri.

"Dari mulai film dokumenter, horor, drama, action sampai film animasi kami hadirkan di KlikFilm. Semoga ini bisa memuaskan rasa dahaga para pecinta film," ujarnya.

Penasaran dengan film-film yang akan hadir bulan Oktober 2021 ini? Berikut sinopsis filmnya.

Guimoon: The Lightless Door

Poster film Guimoon: The Lightless Door

Korea Selatan menghadirkan film horor yang siap membuat bulu kudukmu berdiri, Guimoon: The Lightless Door dibintangi Kim Kang Woo dan Kim So Hye.

Cerita film berpusat di sekitar kisah direktur sebuah lembaga penelitian paranormal dan seorang mahasiswa.

