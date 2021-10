Chord Gitar dan Lirik Cinta Seperti Aku - Aurel Hermansyah: Lama Kita Mencinta, dengan Jalan Bahagia

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord dan lirik lagu Cinta Seperti Aku yang dinyanyikan oleh Aurel Hermansyah.

Lagu Cinta Seperti Aku dirilis pada 2021.

Cinta Seperti Aku tergabung dalam album bertajuk "Cinta Seperti Aku".

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kalau Bosan - Lyodra Ginting, Kunci Gitar Mudah Dimainkan

Auewl Hermansyah (Instagram @lestykejora)

Baca juga: Chord Gitar Lagu Panah Asmara - Afgan, Viral di TikTok: Sudah Katakan Cinta, Sudah Ku Bilang Sayang

Chord Gitar dan lirik Lagu Cinta Seperti Aku - Aurel Hermansyah

Intro: C Am F

C Am Fm

C Am F

lama kita mencinta

C Am F G

dengan jalan bahagia

F G

walau semakin lama

Em Am

terkadang berbeda

F Em F G

aku yakin kita akan menyatu selamanya

Chorus:

Em F G

saat tak ada di sampingmu

Em Am

diriku sangat merindukanmu

G D F G

sadarkah bahwa diriku besar mencinta

Em F G

kau terjatuh ku yang memeluk

Em Am

kau tersakiti ku yang terlukai

G D Dm G F

di mana ada cinta yang seperti aku

E

jangan memaksakanku

C D

menjadi seperti yang mereka mau

F Em A# G

kuingin bahagia dengan cinta yang kita perjuangkan

C F G

Saat tak ada di sampingmu

Em Am

diriku sangat merindukanmu

G D F G A

sadarkah bahwa diriku besar mencinta

D G A

kau terjatuh ku yang memeluk

F#m Bm

kau tersakiti ku yang terlukai

A E G A D G A

di mana ada cinta yang seperti aku

F#m Bm

kau tersakiti ku yang terlukai

A E Em A D G-D/F#-Em

di mana ada cinta yang seperti aku

A D G

ku sangat merindukan kamu

Baca juga: Chord Lagu Dinda - Masdo, Viral di TikTok: Dinda Jangan Marah-marah, Nanti Lekas Tua

(Tribunnews.com)

Berita lainnya seputar chord gitar