Chord Gitar Janji Putih - Doddie, Viral di TikTok: Beta Janji Beta Jaga Ale untuk Selamanya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Janji Putih dalam artikel berikut ini.

Lagu Janji Putih dinyanyikan oleh Doddie Latuharhary.

Janji Putih merupakan lagu dari Ambon yang dirilis pada 2015 lalu.

Lagu ini tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: beta janji beta jaga ale untuk selamanya.

Baca juga: Chord Gitar Pupus - Pamungkas, Kunci dari G: Semoga Waktu Akan Mengilhami Sisi Hatimu yang Beku

Baca juga: Chord Gitar Pesan Terakhir - Lyodra, Kunci dari C Mudah Dimainkan

Chord Janji Putih - Doddie Latuharhary:

Intro:

Am Em C Em F

C

Danke banya lai tuhan

C

Su kasih dia par beta

C

Inikah tulang Rusuk

C

Yang tuhan ambel dar beta

C Am Em

Bahagia sio nona ee

C

Beta bahagia sayang

C Em

Danke banya sayang ee

C Dm

Mau hidop deng beta Selamanya

C G F C

Beta janji beta jaga ale untuk selamanya

C F C D G

Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta

C G

Ini cinta yang beta punya

F C

Dari relung hati jiwa

C F C

Cuma par ale saja lah

C D G

Cinta ni abadi slamanya

C D G

Cinta abadi… slamanya

C

Danke banya lai tuhan

C

Su kasih dia par beta

C

Inikah tulang Rusuk

C

Yang tuhan ambel dar beta

C G F C

Beta janji beta jaga ale untuk selamanya

C F C D G

Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta

C G

Ini cinta yang beta punya

F C

Dari relung hati jiwa

C F C

Cuma par ale saja lah

C D G

Cinta ni abadi slamanya

G

Beta janji beta jaga

D

Ale untuk selamanya

C

Beta Janji akan setia

C

Hanya untuk satu cinta

G

oooh

D

(Ini cinta beta punya dari relung hati jiwa Hanya par ale saja lah)

G

Cuma ale nona

D

Cuma par ale saja lah

D

Cinta ni abadi… Selamanya

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu Dinda - Masdo: Kanda Setia Orangnya, Takkan Pernah Mendua

Baca juga: Chord Lagu Hargai Aku - Armada: Selalu Saja Kau Anggap Ku Lemah, Merasa Hebat dengan yang Kau Punya

Video Klip Janji Putih - Doddie Latuharhary:

Simak chord gitar lainnya

(Tribunnews.com)