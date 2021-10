Chord Gitar Pupus - Pamungkas, Kunci dari G: Semoga Waktu Akan Mengilhami Sisi Hatimu yang Beku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Pupus dari Pamungkas.

Pamungkas berkolaborasi dengan Dewa 19 mengaransemen beberapa lagu grup band asal Surabaya tersebut, satu di antaranya adalah Pupus.

Di Spotify, Pupus yang dinyanyikan Pamungkas telah didengarkan sebanyak lebih dari 2,2 juta kali.

Berikut chord gitar Pupus versi Pamungkas.

[Intro]

D D

G D/F#

Aku tak mengerti..

Em

apa yang kurasa

C Bm

Rindu yang tak pernah..

Am

begitu hebatnya

C D

Aku mencintaimu

G C

lebih dari yang kau tahu

C D Am

Meski kau takkan pernah tahu

G D/F#

Aku persembahkan..

Em

hidupku untukmu..

C Bm

Telah kurelakan..

Am

hatiku padamu..

C D

Namun kau masih bisu

G C

diam seribu bahasa

C D Am

Dan hati kecilku bicara.. wow.. wow..

[Chorus]

G D/F# C

Baru kusadari..

G

Cintaku bertepuk

A D

sebelah tangan

G D/F# Em

Kau buat remuk

D C Cm

seluruh hatiku..

G

Semoga waktu

D/F#

akan mengilhami

Em

sisi hatimu yang beku

C

Semoga akan

Bm

datang keajaiban

Am

hingga akhirnya kaupun mau

C D

Aku mencintaimu

G C

lebih dari yang kau tahu..uuuu..

C D Am

Meski kau takkan pernah tahu..

[Chorus]

G D/F# C

Baru kusadari..

G

Cintaku bertepuk

A D

sebelah tangan

G D/F# Em

Kau buat remuk

D C Cm

seluruh hatiku..

[Interlude]

G D/F# Em D C Bm Am G

D C Bm Em

Am F D

[Chorus]

G D/F# C

Baru kusadari..

G

Cintaku bertepuk

A D

sebelah tangan

G D/F# Em

Kau buat remuk

D C Cm

seluruh hatiku..

[Chorus]

G D/F# C

Baru kusadari..

G

Cintaku bertepuk

A D

sebelah tangan

G D/F# Em

Kau buat remuk

D C

seluruh hatiku..

Cm

(seluruh hatiku..)

[Outro]

G D/F# Em D C Bm Am D

G D/F# Em D C Bm Am D

G D/F# Em D C Bm Am D

G D/F# Em D C Bm Am D G

(Tribunnews.com)