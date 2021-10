Chord Gitar dan Lirik Lagu Jadi Aku Sebentar Saja - Judika: Takkan Sanggup Hatimu Terima

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik Jadi Aku Sebentar Saja dari Judika dalam artikel ini.

Judika telah merilis lagu tersebut 4 tahun yang lalu di Akun YouTube Judika Entertainment.

Musik video Jadi Aku Sebentar Saja telah ditonton 120 ribu kali dan mendapatkan like sejumlah 366 ribu.

Tangkapan Layar Musik Video Jadi Aku Sebentar Saja - Judika

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Modern Love - Pamungkas: I Want It to Be You, You Want It to Be Me

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kehilangan - Firman: Hidup Tanpa Ada Kamu Aku Gila

Berikut chord gitar dan lirik lagu Jadi Aku Sebentar Saja - Judika:

[Intro] Am Dm G C

F Dm D#m E

Dm E Am

Am F G C

Telah lama kau tinggalkanku

Dm F E

Sempat sia-siakan aku

Am F G C

Pergi jauh titipkan perih

Dm F E

Tak sedikitpun peduli

[Chorus]

Am F G C

Seandainya kamu merasakan

F Dm E

Jadi aku sebentar saja

Am F G C

Takkan sanggup hatimu terima

F Dm E

Sakit ini begitu parah

Am G D/F#

Em C B Am

Am F G C

Pergi jauh titipkan perih

F Dm E

Tak sedikitpun peduli

[Interlude] Am F F/A Am

Am F/C D/A Am

Dm D#m E F E

[Chorus]



F Am

Seandainya kamu merasakan

F Am

Jadi aku sebentar saja

F Am

Takkan sanggup hatimu terima

F E

Sakit ini begitu parah

[Chorus]

Am F G C

Seandainya kamu merasakan

F Dm E

Jadi aku sebentar saja

Am F G C

Takkan sanggup hatimu terima

F Dm E

Sakit ini begitu parah

Am F G C Bm Am

Seandainya kamu merasakan

F Dm E

Jadi aku sebentar saja

Am F G C

Takkan sanggup hatimu terima

F Dm E E

Sakit ini

Am

Begitu parah

[Ending] Am G/B D/F# F

Am G/B D/F#

F Am

Begitu parah

(Tribunnews.com)