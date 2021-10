Sinopsis The Last Samurai, Aksi Tom Cruise dalam Perang Modern, Tayang Malam Ini di TransTV

Berikut sinopsis The Last Samurai yang tayang malam ini di TransTV.

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis The Last Samurai yang akan tayang malam ini, Sabtu (9/10/2021), di TransTV pukul 18.30 WIB.

Film The Last Samurai berkisah tentang seorang tentara dalam perang modern yang mempelajari budaya samurai.

Sutradara film ini adalah Edward Zwick.

Sementara itu, penulis film The Last Samurai adalah John Logan, Edward Awick, dan Marshall Herskovitz.

Berdurasi 154 menit, film The Last Samurai dirilis pada 7 Januari 2016 di Indonesia.

Film ini dibintangi sederet artis, di antaranya adalah Tom Cruise, Ken Watanabe, dan Billy Connolly.

Selain itu, film ini memenangkan 20 nominasi, termasuk Movie of The Year, Top Box Office Films, dan Best Foreign Film di tahun yang berbeda.

Sebelum menontonnya, simak sinopsis film The Last Samurai dikutip dari Imdb.com, Sabtu (9/10/2021).

Pada tahun 1870-an, Kapten Nathan Algren yang diperankan oleh Tom Cruise merupakan seorang veteran.

Ia adalah seorang veteran sinis dari perang saudara Amerika.