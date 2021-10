Chord Gitar dan Lirik Lagu Mencari Alasan - Exist, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Mencari Alasan yang dinyanyikan oleh Exist.

Mencari Alasan dirilis pada 1996.

Lagu Mencari Alasan tergabung dalam album bertajuk "Mencari Alasan".

Genre dari lagu tersebut adalah pop Malaysia

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Its Only Me - Kaleb J: Selama Ini, Ribuan Hari Kudekat Denganmu

Berikut chord gitar dan lirik lagu Mencari Alasan yang dinyanyikan oleh Exist.(Pixabay/FirmBee)

Baca juga: Chord Lagu Haruskah Ku Mati - Ada Band, Kunci Gitar Paling Mudah Dimainkan

Berikut chord lagu Mencari Alasan dari Exist

Intro: C Em F G

Am Em

Ikhlasnya hati seringkali disalah arti

Am G

Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai

C Em

Berlalu pergi dengan kelukaan ini

F G

Ku mengalah ku bersalah

(*)

Am Em

Berpaling muka bila saling bertatap mata

Am G

Seolah kita tiada pernah saling mencinta

C Em

Mencari sebab serta mencari asalan

F G C

Supaya tercapai hasratmu

Reff:

G C

Manis di bibir… memutar kata

F

Malah kau tuduh akulah

G

Segala penyebabnya

Em F

Siapa terlena pasti kan terpana

G

Bujuknya rayunya suaranya

C E

Yang menyimpan simpati dan harapan

(#)

C G

Engkau pastinya tersenyum

F C

Dengan pengunduran diriku

F C G C

Tetapi bagi diriku suatu ketenangan

C G

Andainya kita terus bersama

F C

Belum tentu kita bahagia

F C G C

Selama tidak kau rubah cara hidupmu

Am Em

Ada baiknya kita tidak lagi bersama

Am G

Terasa jauh diriku ini dengan dosa

C Em

Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan

F G C

Yang nyata kau tidak berubah

Interlude: C Em F G C G

Kembali ke: (*), REFF, (#)

Kembali ke: (*), Reff, (#)

D A

Katakan apa yang kau ingin

G D

Selagi kau dapat berkata

G D A D

Memang begini sikapmu semenjak dahulu

A

Andainya kita terus bersama

G D

Belum tentu kita bahagia

G D A D

Selama tidak kau rubah jalan hidupmu

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Heres Your Perfect - Jamie Miller: But You Wont See Me Break

(Tribunnews.com)

Berita lainnya seputar chord gitar