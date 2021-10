Debut Bersama Major Label, Rafi Sudirman Rilis Single Berjudul ''Collide''

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rafi Sudirman merilis single terbaru berjudul 'Collide'.

Lagu berbahasa inggris ini merupakan debut Rafi bersama major label Warner Music Indonesia.

Selama ini Rafi menulis, memproduksi dan mempromosikan lagu-lagu secara indie.

Collide sendiri bercerita tentang pasangan yang tengah bermasalah untuk mempertahankan hubungannya.

"Ada kala cinta terasa begitu indah, begitu pula sebaliknya. Permasalahan dalam sebuah hubungan akan selalu ada dan itu merupakan hal yang normal," ujar Rafi Sudirman kepada awak media, Selasa (12/10/2021).

“Being very honest and vulnerable about your feeling isn’t easy. Ini yang memotivasi aku untuk terus menulis melodi yang berbeda dan lirik yang catchy," tuturnya.

Rafi sendiri merasa bahwa lagu terbarunya itu memiliki makna dan arti spesial bagi dirinya.

"Lagu ini memiliki arti spesial buat aku. Mengingatkan tentang komitmen, sebuah hal yang sangat kuat dan powerful," ucap Rafi.

Rafi pun berharap Collide bisa diterima oleh para pendengar musik dalam negeri maupun luar negeri. Collide ditulis bersama dengan Gilang Wisnandar HNATA sebagai co-writer.

Produser adalah Ankadiov Subran dan Rafi Sudirman. Anka adalah produser peraih penghargaan 'Best R&B Song of the Year' untuk lagu It’s Amazing – Rahmania Astrini.

"Saya berharap semoga single 'Collide' ini bisa menemani keseharian teman-teman semua disaat sedang bersama keluarga, teman, ataupun mungkin pacar. Saya ingin lagu ini menjadi bagian dari hal-hal kecil yang terjadi di hidup teman-teman semua sehingga menjadi memori untuk dikenang," tutup Rafi.