Sinopsis Film Mortdecai, Aksi Johnny Depp Melacak Kasus Pencurian Lukisan Antik Fransisco Goya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film Mortdecai yang tayang malam ini di bioskop Trans TV pukul 20.00 WIB.

Film Mortdecai adalah film garapan sutradara David Koepp.

Sedangkan naskah film ditulis oleh Eric Aronson dan Kyril Bonfiglioli, dikutip dari IMDb.

Film ini diprakarsai oleh studio produksi film MWM Studios, Infinitum Nihil, dan Mad Chance.

Mortdecai adalah film hasil adaptasi dari novel berjudul Don't Point That Thing at Me.

Sederet artis ternama yang membintangi film ini adalah Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, dan Ewan McGregor.

Film Mortdecai bergenre action, petualangan, komedi, dan kriminal dan pertama rilis pada 23 Januari 2015 di Amerika.

Pendapatan dari film ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 672 miliar pada 2015.

Mortdecai akan tayang di bioskop Trans TV malam ini pukul 20.00 WIB.

Sinopsis Film Mortdecai