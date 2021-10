Chord Gitar Panah Asmara - Afgan, Lengkap dengan Lirik Lagunya, Simak di Sini!

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Panah Asmara dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Afgan.

Lagu Panah Asmara dirilis pertama kali pada tahun 2010, silam.

Lagu Panah Asmara dirilis dalam album bertajuk The One.

Lagu Panah Asmara kini kembali viral pada aplikasi TikTok.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Panah Asmara - Afgan:

Intro:

Am D Bm Fm Am D G

G C B F E Am D Bm

Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku

Fm Am D G

Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu

C B F E Am D Bm

Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku

Fm Am

Hanya kau yang membuatku begini

D G

Melepas panah asmara

Reff

C D Bm Em

Sudah katakan cinta sudah kubilang sayang

Am Bm C D

Namun kau hanya diam tersenyum kepadaku

C D Bm Em

Kau buat aku bimbang kau buat aku gelisah

Am Bm C D F D G

Ingin rasanya kau jadi milikku

C B F E Am D Bm

Ku akan setia menunggu satu kata yang terucap

Fm Am D G

Dari isi hati sanubarimu yang membuatku bahagia

C B F E Am D Bm

Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku

Fm Am

Hanya kau yang membuatku begini

D G

Melepas panah asmara

Kembali ke: Reff

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

Musik:

Am D Bm Em Am D G

Kembali ke: Reff

C D Bm Em

Kau buat aku bimbang kau buat aku gelisah

Am Bm C D Am Bm C F E

Ingin rasanya kau jadi milikku

Am Bm C D

Ingin rasanya kau jadi milikku

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

G

Panah asmara panah asmara

Panah Asmara - Afgan

