Chord Jangan Beritahu Niah - Sheila On 7: Takkan Sampai Hati Bila Ku Pergi

Aksi panggung Duta personel grup band Sheila On 7 (SO7) saat konser di Hermes Place Polonia, Medan, Sumatera Utara, Jumat (30/11/2018) malam. Konser yang bertajuk "In Concert" tersebut, SO7 membawakan sejumlah lagu yang menjadi hits di era-90an dan lagu terbaru mereka berjudul Musim Yang Baik. (TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR)

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Jangan Beritahu Niah, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Jangan Beritahu Niah ini termuat di album Pejantan Tangguh, dirilis pada 2004 silam.

Lirik lagu Jangan Beritahu Niah bercerita tentang perasaan cinta pada kekasihnya yang mulai hilang.

Berikut chord Jangan Beri Tahu Niah dari Sheila On 7

Fm

Tolong jangan beritahu niah

G

Bahwa kini tiada lagi cinta

Dm

Yang kurasa pada sentuhannya

Am G C(ring)

Pada tiap buaiannya..

Fm

Tolong jangan beritahu niah

G

Bahwa kini hatiku terbawa

Dm

Pada seseorang di sana

Am G C

Pada satu cinta di sana..

PRE CHORUS

Dm E

Bagaimana lagi yang harus kukatakan

Dm C

Bila aku tak mampu lagi berbohong untuk mencintainya

Dm E

Lalu apa lagi yang harus kukatakan

Dm

Saat dia berjanji akan mencintai aku

C

Untuk selama-lamanya

G

Untuk selama-lamanya

Dm G

Untuk selama-lamanya

CHORUS

C G Am G

Takkan sampai hati bila ku pergi

F Fm Dm G

Meninggalkan niah melukai niah

C G Am G

Apapun yang akan terjadi nanti

F Fm Dm(ring)

Aku akan slalu ada disampingnya

F(ring) G(ring)

Aku akan slalu merawat niah di sini

INT: Fm G Dm Am G C (2x)

REPEAT PRE CHORUS

REPEAT CHORUS

OUTRO

C G Am G

Semakin hari terbangun aku memikirkanmu (4x)

F C Dm G

Semakin hari terbangun aku memikirkanmu (2x)

F(ring) G(ring) Am(ring)

Semakin hari terbangun aku memikirkanmu..

(Tribunnews.com)