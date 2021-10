Chord Gitar dan Lirik Lagu Cuek - Rizky Febian: Mana Ada Aku Cuek, Apalagi Gak Mikirin Kamu 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Cuek yang dinyanyikan oleh Rizky Febian.

Lagu Cuek dirilis pada 2020.

Cuek masuk dalam daftar lagu di album Rizky Febian bertajuk Cuek.

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Cuek yang dinyanyian oleh Rizky Febian (The Sungkars Family)

Chord Gitar dan lirik Lagu Cuek - Rizky Febian

Am D

kadang ku.. kesal dengan sikapmu

G E

yang slalu bertanya mana perhatianku

Am D

mungkin kau.. tak pernah merasakan

G

apa yang ku lakukan

E

di setiap pengorbananku

C

slalu jadi yang kau mau..

Bm

menjaga di setiap saat..

Am D

tapi kau.. tak melihatnya..

[Chorus]

Am

mana ada aku cuek

D

apalagi gak mikirin kamu..

G

tiap pagi malam ku slalu

E

memikirkan kamu..

.

Am

bukalah pintu hatimu

D

agar kau tahu isi hatiku

G

semua perjuanganku..

E Am -Bm C

tertuju padamu..

-G Am D

mungkin kau.. tak pernah merasakan

G

apa yang ku lakukan

E

di setiap pengorbananku

.

C

slalu jadi yang kau mau..

Bm

menjaga di setiap saat..

Am D

tapi kau.. tak melihatnya..

.

[Chorus]

Am

mana ada aku cuek

D

apalagi gak mikirin kamu..

G

tiap pagi malam ku slalu

E

memikirkan kamu..

Am

bukalah pintu hatimu

D

agar kau tahu isi hatiku

G

semua perjuanganku..

E

tertuju padamu..

[Int.] Am D G E

Am D G E

Am D

mungkin kau tak merasa..

G

yang 'tlah ku perlihatkan..

E

rasa ingin ku milikimu..

Am D

kok malah kau merasa..

G

bahwa ku hanya main-main..

E

tolong dengarkanlah..

[Chorus]

Am

mana ada aku cuek

D

apalagi gak mikirin kamu..

G

tiap pagi malam ku slalu

E

memikirkan kamu..

Am

bukalah pintu hatimu

D

agar kau tahu isi hatiku

G

semua perjuanganku..

E

tertuju padamu..

Am

bukalah pintu hatimu

D

izinkanlah ku merayu

G

bukalah pintu hatimu

E

jangan meragu..

Am

bukalah pintu hatimu

D

izinkanlah ku merayu

G

bukalah pintu hatimu

E

jangan meragu..

[Chorus]

Am

mana ada aku cuek

D

apalagi gak mikirin kamu..

G

tiap pagi malam ku slalu

E

memikirkan kamu..

Am

bukalah pintu hatimu

D

agar kau tahu isi hatiku

G

semua perjuanganku..

E

tertuju padamu..

