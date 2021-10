Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Ada Gantinya - Ipang Lazuardi: Ku Mau Menunggu, Tak Pernah Berhenti

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Tak Ada Gantinya yang dinyanyikan oleh Ipang Lazuardi.

Tak Ada Gantinya dirilis pada 2009.

Lagu Tak Ada Gantinya menjadi original soundtrack film berjudul Sepuluh.

Genre dari lagu tersebut adalah rock.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Ada Gantinya - Ipang Lazuardi

Intro : C..F..Em..Dm7..

Am..Em..Dm7..G..

C F

Bagaimana ku bisa

Em Dm7

Berpaling darimu..

Am Em

Sekian lama ku mencari

Dm7 G

Separuh jiwaku..

C F

Ku mau menunggu

Em Dm7

Tak pernah berhenti..

Am Em

Sampai suatu saat nanti

Dm7 G

Kau kan menyadari..

Chorus :

C F

Ku ingin kau tahu

Em Dm7 G

takkan ada habisnya

Am Em

Ku masih miliki cinta

Dm7 G C....F..Em..Dm7..

Melebihi .....yang kau kira

C F

Hanyalah senyummu

Em Dm7 G

Yang menghapus rinduku

Am Em

Telah lama tak ku jumpa

Dm7 G

Menghilang dariku

C F

Akan ku lakukan

Em Dm7 G

asal kau kembali

Am Em

Ku tak sanggup sendiri

Dm7 G

lebih lama lagi...ohh

Chorus :

C F

Ku ingin kau tahu

Em Dm7 G

takkan ada habisnya

Am Em

Ku masih miliki cinta

Dm7 G

Melebihi yang kau kira..aaa..

C F

Ku ingin kau tahu

Em Dm7 G

kau tetap di hatiku

Am Em

Ada yang harus kau mengerti

D7 G C

..Kau takkan ada gantinya yee

Bridge :

F

Yang aku inginkan hanyalah dirimu

Dm7 C

..bersamaku selamanya ye ye ye

F Fm

..Bantu aku pergi dari

G# G

sepi yang ku rasa menyakitkan...oh yeah

Int : C..F..Em..Dm7 -G

Am Em Dm7 G..

Oohhh..

Chorus :

C F

Ku ingin kau tahu

Em Dm7 G

takkan ada habisnya

Am Em

Ku masih miliki cinta

Dm7 G

Melebihi yang kau kira..aaa..

C F

Ku ingin kau tahu

Em Dm7 G

kau tetap di hatiku

Am Em

Ada yang harus kau mengerti

D7 G C

..Kau takkan ada gantinya

Outro : C..F..Em..Dm7..

C..F..Em..

