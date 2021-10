Chord Radio - Sheila On 7: Terus Mencari Biar Musim Berganti

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Radio, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Radio ini termuat di album Sheila On 7 yang bertajuk 507, dirilis pada 2006 silam.

Lagu ini berkisah mengenai romantika percintaan anak muda di jaman dulu yang tak lepas dari Radio.

Lagu ini juga menunjukkan bahwa Radio mempunyai kedekatan personal bagi pendengarnya.

Berikut chord Radio dari Sheila On 7

Intro: Am



Am Em

Lama.. Aku terpisah

Dm

Dari dirinya

E

Sekian lama



Am Em

Lama.. Sudah berlalu

Dm

Tapi jejaknya

E

Tertanam s'lamanya



Dm

Dia s'lalu ada

F

Di dalam doa

Dm

Terselip nama

G

Di dalam doa



Reff:

C

Lewat radio

Am

Aku sampaikan

F G

Kerinduan yang lama terpendam



Am G

Terus mencari

C

Biar musim berganti

Dm Em

Radio cerahkan hidupnya

F G

Jika hingga nanti ku tak bisa

F

Menemukan hatinya

Em

Menemukan hatinya

Dm G C

Menemukan hatinya lagi



Interlude: F Em Dm

F Em Dm



Am G F

Lama.. Sudah berlalu

Em Dm

Tapi jejaknya

E

Tertanam s’lamanya



Dm

Dia s'galanya bagiku

Em

Dia s'galanya bagiku

F

Apa yang terjadi jika

A# G

Kugagal menemukannya



Reff:

C

Lewat radio

Am

Aku sampaikan

F G

Kerinduan yang lama terpendam



Am G

Terus mencari

C

Biar musim berganti

Dm Em

Radio cerahkan hidupnya

F G

Jika hingga mati ku tak bisa

F

Menemukan hatinya

Em

Menemukan hatinya

Dm G C

Menemukan hatinya lagi

Dm G F

Menemukan hatinya lagi

