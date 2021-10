Persona Danilla Riyadi, Seringai, dan Tuan Tigabelas dalam Be The Meister Collector

TRIBUNNEWS.COM - Dalam naungan Jägermeister Indonesia, penyanyi Danilla Riyadi, Seringai, dan Tuan Tigabelas meluncurkan hasil kerja sama terbaru berjudul Be The Meister Collector’s Edition.

Koleksi tersebut berupa label kemasan khusus yang dirancang dan digambar untuk mewakili masing-masing persona dari Danila, Tuan Tigabelas, dan Seringai.

Menurut rencana Be The Meister Collector’s Edition dirilis serta tersedia dalam jumlah terbatas mulai pertengahan Oktober ini.

Brand Manager Jägermeister Indonesia, Fariandi Soerja, mengaku menggaet Danilla, Tuan Tigabelas, dan Seringai lantaran genre musik mereka selalu menarik dan baru.

“Meski berdiri pada genre yang masing-masing mereka mainkan, tetapi ada kesamaan dan benang merah atas apa yang mereka kerjakan selama ini. Mulai dari konsistensi dalam bermusik hingga kemampuan menjawab berbagai tantangan," kata Fariandi dikutip dari siaran pers tertulis, Jumat (15/10/2021).

Band rock Seringai tampil sebagai band penutup Road to Soundrenalin di Lapangan PPI Pussenif, Jalan WR Supratman, Kota Bandung, Sabtu (29/7/2017) malam. Ajang ini sebagai rangkaian menuju even puncak konser Soundrenaline 2017 "United We Loud" yang akan digelar di Bali 9-10 September. Selain di Bandung, Road to Soundrenaline juga digelar di 50 kota di Indonesia. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

"Ini yang membuat ketiganya tetap memiliki pendengar yang setia dengan jumlah yang akan terus membesar,” lanjutnya.

Proses kreatif pembuatan desain dan gambar pada masing-masing label itu pun sepenuhnya diserahkan kepada ketiganya agar dapat dengan tepat merepresentasikan persona mereka.

Adapun, Tuan Tigabelas menunjuk Bujangan Urban untuk menggambar label pada Be The Meister Collector’s edisi Tuan Tigabelas.

Danilla Riyadi mengajak The Popo untuk menghias label Be The Meister Collector’s edisi Danilla.

Sedangkan Arian13, menggambar untuk label Be The Meister Collector’s edisi Seringai, mewakili band-nya sendiri.

Sebagai informasi, Be The Meister Collector’s Edition hanya akan dijual sebanyak 300 buah untuk tiap label dan hanya bisa didapatkan secara langsung di gerai-gerai tertentu milik Red & White Shops.